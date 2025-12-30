Real Madrid : Gonzalo García dans le viseur d’un poids lourd européen

Alors qu’Endrick a été prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, l’avenir de Gonzalo García fait aussi l’objet de discussions à Madrid. En manque de temps de jeu derrière une concurrence féroce, l’attaquant est désormais suivi de près par la Juventus, selon la presse italienne.

Le Real Madrid ajuste progressivement la gestion de son secteur offensif. Après avoir accepté le prêt d’Endrick à l’OL, le club merengue doit également se pencher sur la situation de Gonzalo García. L’attaquant espagnol, peu utilisé en raison de la concurrence incarnée notamment par Kylian Mbappé, reste pourtant considéré comme un élément à potentiel par Xabi Alonso.

Toujours intégré dans les plans du technicien madrilène, Gonzalo García entend néanmoins étudier les différentes options qui pourraient s’offrir à lui durant le mercato hivernal. En toile de fond, un objectif clair : accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026.

La Juventus attentive, un scénario à la Nico Paz envisagé

Selon Sky Sports, la Juventus s’est positionnée sur le profil du joueur. Le club turinois verrait en Gonzalo García un possible remplaçant à Yildiz et suit de près l’évolution de sa situation à Madrid. Le média italien évoque un montage similaire à celui réalisé pour Nico Paz, avec un transfert assorti d’une option de rachat en faveur du Real Madrid.

Ce type d’opération permettrait aux Merengues de conserver la main sur l’avenir du joueur tout en lui offrant une exposition accrue dans un championnat exigeant. Reste toutefois une inconnue majeure : la volonté de Xabi Alonso. Après avoir déjà validé le départ temporaire d’Endrick, l’entraîneur madrilène devra trancher sur l’opportunité de laisser partir un autre jeune élément offensif dès cet hiver.

Le dossier reste ouvert, à quelques semaines d’un mercato qui pourrait accélérer la réflexion autour de l’avenir immédiat de Gonzalo García.