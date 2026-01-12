Real Madrid : l’attitude de Kylian Mbappé après la finale fait polémique en Espagne (vidéo)

Battu par le FC Barcelone (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid n’a pas seulement laissé filer un trophée dimanche. Au-delà du résultat, l’attitude de Kylian Mbappé au coup de sifflet final alimente une vive controverse de l’autre côté des Pyrénées.

La scène s’est déroulée lors de la cérémonie de remise des médailles. Conformément au protocole, les arbitres ont été salués par une haie d’honneur formée par les deux équipes. Les joueurs barcelonais ont ensuite prolongé ce geste à l’attention des Madrilènes, dans un esprit de respect sportif. Mais le moment a tourné court.

Alors que les joueurs du Real semblaient s’apprêter à rendre la pareille au Barça, Mbappé, visiblement agacé par l’issue de la rencontre, aurait demandé à ses coéquipiers de quitter la pelouse pour rejoindre directement les vestiaires. Une information rapportée par la radio espagnole Onda Cero, et largement reprise depuis.

Ce geste, perçu comme une marque d’irritation mal contenue, n’est pas passé inaperçu dans les médias ibériques. Plusieurs éditorialistes reprochent à l’attaquant français un comportement jugé peu fair-play, estimant qu’il aurait dû faire abstraction de la déception sportive pour respecter les usages d’après-match.

Arrivé à Madrid avec le statut de star mondiale et de leader offensif, Mbappé découvre aussi les exigences symboliques qui accompagnent le maillot merengue. En Espagne, où l’image et l’attitude comptent presque autant que la performance, cet épisode pourrait laisser des traces, même si le Français reste irréprochable sur le plan statistique depuis le début de la saison.

Reste à savoir si cette polémique restera anecdotique ou si elle nourrira, à plus long terme, le débat autour du tempérament et du leadership du numéro 9 madrilène dans les moments de frustration.