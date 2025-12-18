Real Madrid : Xabi Alonso lassé de la dépendance à Mbappé

Le constat est sans appel. Si le Real Madrid continue d’avancer, c’est avant tout grâce à Kylian Mbappé. Et cette situation commence à inquiéter Xabi Alonso. Mercredi soir, face à Talavera en seizièmes de finale de la Coupe du Roi, le technicien madrilène a une nouvelle fois vu son équipe s’en remettre presque exclusivement à son attaquant français pour s’en sortir.

Opposé à un club de troisième division, le Real a dû batailler jusqu’au bout pour s’imposer 3-2. Auteur d’un doublé, Mbappé a porté les siens sur ses épaules. D’abord en ouvrant le score sur penalty, puis en délivrant la Maison Blanche d’une frappe sèche à vingt mètres à la 88e minute, portant son total à 28 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Derrière ces chiffres impressionnants, une réalité plus préoccupante se dessine pour le staff madrilène. Vinicius Junior, en difficulté devant le but, n’a inscrit que cinq réalisations en 23 apparitions cette saison. Rodrygo fait encore moins bien, avec seulement deux buts en 20 matches. Une production offensive insuffisante pour un club habitué à partager les responsabilités offensives.

Xabi rêve de d’autres buteurs

Xabi Alonso ne s’en cache plus. S’il a salué l’efficacité de son numéro 9, l’entraîneur espagnol a également envoyé un message clair au reste de son secteur offensif. « Il a été décisif avec ses deux buts. Kylian trouve toujours un moyen de marquer », a-t-il reconnu, avant d’ajouter : « Nous avons besoin que d’autres joueurs soient aussi efficaces. Nous nous créons beaucoup d’occasions, mais nous aurions clairement pu marquer davantage cette saison.»

La dépendance aux buts de Mbappé est d’autant plus marquée que l’international français flirte avec l’histoire. En 2025, il a déjà inscrit 58 buts sous le maillot madrilène, à une longueur seulement du record détenu par Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Un exploit individuel qui masque toutefois certaines fragilités collectives.

Face à Talavera, Alonso avait largement fait tourner, procédant à dix changements dans son onze de départ. Une gestion assumée, mais qui a failli coûter cher. Sans un arrêt décisif d’Andriy Lunin en fin de match, la prolongation n’était pas loin. « C’est ça, la Coupe », a relativisé l’entraîneur. « Mais à 3-1, nous aurions dû tuer le match. Ne pas inscrire ce troisième but plus tôt a tout laissé ouvert. »

Satisfait de la qualification, Xabi Alonso n’a cependant pas masqué ses exigences. « Il nous a manqué de la constance et de la fiabilité sur l’ensemble des 90 minutes. Il fallait plier le match. Dans ce genre de rencontres, tout peut arriver. Nous devons faire preuve de plus de maturité. »

Avec quatre points de retard sur le FC Barcelone en Liga et une qualification directe en Ligue des champions encore à sécuriser, le Real Madrid ne peut pas se permettre de s’en remettre éternellement à un seul homme. Le message est passé : Mbappé fait la différence, mais Xabi Alonso attend désormais que ses autres attaquants sortent de l’ombre.