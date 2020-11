Héros face aux Bleus en 2002, Papa Bouba Diop est mort

L’ancien international sénégalais héros de la Coupe du monde 2002, Papa Bouba Diop est décédé dimanche à l’âge de 42 ans.

En 2002, Bouba Diop connaissait son jour de gloire face à l’équipe de France, en inscrivant le seul but du match d’ouverture de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon, précipitant les Bleus sur le chemin de l’élimination. Son équipe, le Sénégal, poursuivrait sa route jusqu’en quart de finale. Dix-huit ans après, l’ancien milieu de terrain est mort. Il avait 42 ans. Le Lion de la Téranga était atteint de la maladie de Charcot.

L’îcone du football sénégalais a reçu l’hommage de ses anciens clubs mais aussi de la FIFA qui n’a pas oublié son exploit face aux Français. « Héros du Mondial un jour, héros du Mondial toujours », a écrit l’instance internationale du football. « Nous sommes dévastés. J’ai eu le plaisir de jouer avec toi à Lens et Portsmouth. J’ai tellement de bons souvenirs avec toi big man » , a réagi son ancien coéquipier Djimi Traoré.

« Quelle tristesse à l’annonce du décès de Pape Bouba. Un modèle pour les jeunes sénégalais de ma génération. Que la miséricorde d’Allah soit sur toi gaïnde. Narakum fi jannah inshallah. C’EST LE 19 », s’est ému Demba Ba. 19 comme le numéro de son maillot. « Forever a Lion », a sobrement commenté Idrissa Gueye.

Au Sénégal, mais aussi en France et en Angleterre où il a joué, l’émotion est réelle. « C’est avec une grande tristesse que le Racing Club de Lens vient d’apprendre la disparition de son ancien joueur Papa Bouba Diop, à l’âge de 42 ans. Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches », a regretté le RC Lens. « Nous sommes dévastés d’apprendre la nouvelle du décès de Papa Bouba Diop à l’âge de 42 ans », a pleuré Fulham. « Il fera toujours partie de notre club. Nos pensées vont à sa famille en ce moment. Repose en paix, papa », a ajouté West Ham.

Among Diop’s many accomplishments, he will always be remembered for scoring the opening goal of the 2002 World Cup. RIP, Papa Bouba Diop.pic.twitter.com/O2tG9xj5J7

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020