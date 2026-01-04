Strasbourg : Courtisé par Chelsea, Liam Rosenior maintient le suspens

Entre rumeurs persistantes l’envoyant vers Chelsea et attachement assumé au RC Strasbourg, Liam Rosenior a livré un discours fort après le nul décroché à Nice (1-1). Lucide sur le terrain, ému dans ses mots, l’entraîneur alsacien a laissé planer l’incertitude sans jamais se détourner de son projet sportif.

Le déplacement à Nice, pour la 17e journée de Ligue 1, n’avait rien d’anodin pour le RC Strasbourg. Sur le terrain, les Alsaciens voulaient confirmer la solidité affichée depuis le début de saison. En coulisses, l’actualité était dominée par des rumeurs insistantes autour de l’avenir de Liam Rosenior, régulièrement cité du côté de Chelsea. Dans ce contexte chargé, Strasbourg a pourtant affiché une vraie maîtrise collective à l’Allianz Riviera, face à un OGC Nice en pleine reconstruction.

Dès l’entame, les hommes de Rosenior ont imposé leurs principes. Pressing coordonné, largeur bien exploitée et sorties de balle propres ont rapidement mis les Niçois sous pression. Cette domination a été récompensée à la 13e minute, lorsque Ouattara a provoqué la faute d’Oppong dans la surface, permettant à Panichelli d’ouvrir le score sur penalty. Malgré le retour niçois en seconde période, Strasbourg n’a jamais renoncé à jouer, conservant une structure cohérente et une identité affirmée jusqu’au coup de sifflet final.

Un discours fort, entre attachement et incertitude

Après la rencontre, Liam Rosenior a livré une analyse mesurée de la prestation de son équipe, saluant avant tout le contenu proposé.

« Mon sentiment est qu’on a montré un très bon football. On a eu du mal sous pression. En termes de résultat, ce n’est pas ce qu’on voulait. Mais dans les efforts, c’est ce qu’on voulait », a-t-il expliqué.

Interrogé sur son avenir, l’entraîneur anglais n’a pas esquivé. Ses mots, empreints d’émotion, ont résonné comme un message fort adressé au club et à ses joueurs.

« C’est une très belle ville, avec de très belles personnes, un super club. J’ai tout aimé. Les joueurs ont été incroyables. Je veux vraiment le meilleur pour ce club. Je ne sais pas si c’est mon dernier match. Dans la vie, on ne sait pas », a-t-il confié, sans chercher à trancher.

Rosenior a insisté sur la relation humaine qui le lie à son groupe, évoquant une « connexion difficile à décrire » et rappelant son investissement depuis son arrivée en Alsace. Une déclaration qui nourrit les spéculations, tout en soulignant l’empreinte déjà laissée par le technicien.

« Ce qui devra arriver, arrivera »

Souhaitant néanmoins calmer les débats, l’entraîneur strasbourgeois a tenu à préciser que rien n’était acté.

« Il n’y a rien de concret dans les discussions. Ce ne sont que des discussions. Ce qui devra arriver, arrivera », a-t-il affirmé, recentrant son discours sur l’essentiel : son engagement total pour Strasbourg.

Il a conclu par un hommage appuyé à son environnement de travail.

« Strasbourg représente un super club avec des personnes formidables. J’ai tout aimé ici. Les joueurs, les supporters, les gens », a-t-il insisté.

Au-delà du score, ce nul à Nice a confirmé la progression du RC Strasbourg, porté par un projet lisible et ambitieux. Quant à Liam Rosenior, son avenir reste incertain, mais son discours, sincère et maîtrisé, témoigne d’un entraîneur pleinement investi, conscient de l’instant présent et de l’impact déjà laissé sur le club alsacien.