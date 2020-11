Mercato : Messi, le Barça, l’Atletico… Suarez encore bavard

L’attaquant Luis Suarez (FC Barcelone) a profité d’un entretien accordé à Marca pour évoquer plusieurs sujets importants.

Samedi prochain, l’Atletico Madrid défiera le FC Barcelone dans le cadre de la 10e journée de Liga. Après avoir quitté le Barça lors du dernier mercato, Suarez s’apprête donc à croiser la route des Blaugrana. Avant ce duel, le goleador uruguayen a déclaré que « ce manque de force » du club catalan lui « fait du mal »… même s’il doit vivre son « présent à l’Atleti ».

A propos de sa relation avec son ami Lionel Messi, Luis Suarez a confié qu’ils parlent « de la vie, du virus, de tout, mais très peu de football ». Ils s’inquiètent plus pour leurs familles respectives que pour le ballon rond. Quid de son adaptation à l’Atletico Madrid ? Eh bien, l’ancien joueur de Liverpool se sent déjà comme un poisson dans l’eau chez les Rojiblancos.

Suarez se régale à l’Atletico Madrid

« Là où on ne voulait pas de moi (au Barça, ndlr), on me voulait dans un autre (grand club). J’ai trouvé le bonheur et je profite de ce moment maintenant. Je n’ai pas été surpris car je savais d’où venait l’équipe, avec quel genre de coéquipiers et quel entraîneur (Diego Simeone) j’allais travailler. » En prime, tout le monde lui a « rendu la tâche très facile » dès son arrivée.

Même sa famille se sent bien dans son nouvel environnement. Sur le plan sportif, le natif de Salto a déjà marqué 5 buts et effectué 1 passe décisive en 9 matches. Tout va bien pour Suarez qui a quand même toujours un pincement au cœur lorsqu’il pense au FC Barcelone et à son ami Messi… Malgré cela, il ne fera pas de cadeaux aux Blaugrana dans quelques jours. Professionnalisme oblige.

Images de IconSport