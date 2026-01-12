Supercoupe d’Espagne : après la victoire, Hansi Flick fait une déclaration d’amour à un de ses cadres

Décisif au meilleur des moments, Raphinha a porté le FC Barcelone vers un nouveau sacre. Auteur d’un doublé face au Real Madrid (3-2) dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne, l’ailier brésilien a été l’homme fort du Clasico. Une performance XXL qui n’a pas échappé à son entraîneur, Hans-Dieter Flick, admiratif de l’impact mental et physique de son joueur.

Dans une finale tendue et longtemps indécise, le FC Barcelone a trouvé en Raphinha son facteur X. À 29 ans, l’ancien Rennais a assumé son statut dans les moments clés, renversant quasiment à lui seul un Real Madrid pourtant solide et expérimenté.

Flick souligne l’impact mental et collectif

En conférence de presse, Hans-Dieter Flick n’a pas caché sa satisfaction. Plus que les buts, c’est l’attitude de son ailier qui a retenu l’attention du technicien allemand. Selon lui, la prestation de Raphinha illustre parfaitement ce qu’il attend de ses leaders offensifs.

Flick a notamment insisté sur la capacité du Brésilien à rester lucide malgré un premier échec : après une occasion manquée, Raphinha n’a jamais baissé d’intensité, restant impliqué jusqu’à faire basculer la rencontre. Son premier but a servi de déclencheur émotionnel, apportant confiance et énergie à tout le collectif barcelonais, dans un match où chaque détail comptait.

Le coach blaugrana a également mis en avant l’activité incessante de son ailier, capable d’imprimer un rythme élevé aussi bien offensivement que dans le pressing. Une intensité devenue essentielle dans le projet de jeu du Barça version Flick, où l’engagement sans ballon est aussi valorisé que la créativité.

Un Clasico référence pour Raphinha

Avec ce doublé en finale et une note de 8,5/10, Raphinha s’impose comme l’un des grands gagnants de cette Supercoupe. Nommé homme du match, il confirme sa montée en puissance cette saison en Liga, où il affiche déjà des statistiques solides.

Dans un Clasico souvent décisif pour juger les caractères, le Brésilien a répondu présent. Au-delà des chiffres, c’est son leadership et sa mentalité qui ont marqué cette finale, offrant au FC Barcelone un trophée majeur et à Hans-Dieter Flick une certitude de plus dans la construction de son équipe.