Top 10 des plus gros transferts africains de l’été 2025

Le mercato estival 2025 a confirmé l’ascension du football africain sur la scène mondiale. Avec des transferts record dépassant les 70 millions d’euros, des stars confirmées comme Victor Osimhen et Bryan Mbeumo ouvrent la voie à une nouvelle génération de talents africains.

L’essentiel Victor Osimhen (Nigeria) rejoint Galatasaray pour 75 M€, consolidant son statut de Ballon d’Or africain 2023.

Bryan Mbeumo (Cameroun) devient le joueur camerounais le plus cher de l’histoire avec son transfert à Manchester United pour 75 M€ (jusqu’à 81 M€).

De Kudus à Guessand, la nouvelle génération africaine confirme son poids croissant dans les grands championnats européens.

L’Afrique continue d’imposer sa marque sur le marché mondial des transferts. L’été 2025 a été marqué par une pluie d’investissements records, reflétant la valeur et le potentiel des joueurs issus du continent. Victor Osimhen, sacré Ballon d’Or africain 2023, a franchi une nouvelle étape en signant définitivement à Galatasaray pour 75 millions d’euros, après un prêt concluant. En parallèle, Bryan Mbeumo est entré dans l’histoire du Cameroun grâce à son transfert à Manchester United, chiffré à 75 millions (81 avec bonus).

Des records nationaux à la pelle

Le Ghana s’est également illustré avec Mohammed Kudus, désormais joueur de Tottenham après un transfert à 63,8 M€, effaçant des tablettes Thomas Partey. En République Démocratique du Congo, Yoane Wissa a battu le record national en rejoignant Newcastle pour 57,7 M€. Du côté du Burkina Faso, Dango Ouattara est devenu le joueur le plus cher de son pays (42,8 M€), tandis que l’Algérien Rayan Aït-Nouri a pris la direction de Manchester City pour 36,8 M€.

La tendance s’étend à d’autres talents émergents : Eliesse Ben Seghir (Maroc, 32 M€ au Bayer Leverkusen), Habib Diarra (Sénégal, 31,5 M€ à Sunderland), Wilfried Singo (Côte d’Ivoire, 30,77 M€ à Galatasaray) et Evann Guessand (Côte d’Ivoire, 30 M€ à Aston Villa).

Au total, ces dix transferts cumulés dépassent largement les 470 millions d’euros. Ils traduisent l’importance croissante des joueurs africains dans les effectifs des clubs européens et leur capacité à transformer des équipes ambitieuses. Pour les observateurs, il s’agit d’un signal fort : l’Afrique n’est plus seulement un vivier de talents, mais une puissance incontournable du marché des transferts.

À quelques mois du Mondial 2026, ces mouvements témoignent aussi de la confiance placée par les grands clubs dans les stars et les espoirs africains, prêts à briller sur la plus grande scène mondiale.