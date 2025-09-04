Man United : Mbeumo déjà décisif, Yoro cherche encore ses repères

Bryan Mbeumo et Leny Yoro symbolisent le départ mitigé de Manchester United cette saison. Entre performances inégales et messages taquins, les deux recrues tentent d’imposer leur marque à Old Trafford

L’essentiel Mbeumo a inscrit ses deux premiers buts avec United (Carabao Cup et Premier League), malgré un penalty raté contre Grimsby.

Leny Yoro a connu des débuts compliqués mais a brillé face à Fulham ; son message en sélection Espoirs a déclenché la réaction taquine de Mbeumo.

Ruben Amorim doit encore trouver la bonne formule offensive, tandis que la hiérarchie des gardiens sera testée avant le derby de Manchester du 14 septembre.

Avec près de 200 millions dépensés cet été pour relancer son attaque, Manchester United attend beaucoup de ses recrues. Si Matheus Cunha et Benjamin Šeško n’ont pas encore trouvé le chemin des filets, Bryan Mbeumo a déjà ouvert son compteur à deux reprises. L’attaquant camerounais a marqué contre Grimsby en League Cup et face à Burnley en championnat, offrant une première victoire aux Red Devils grâce à un but dans le jeu avant le penalty décisif de Bruno Fernandes dans le temps additionnel.

L’histoire aurait pu être plus belle sans ce penalty manqué en Coupe, scellant l’élimination précoce de United contre Grimsby. « Il faut vite tourner la page et confirmer en Premier League », glisse un proche du vestiaire, où la pression reste forte malgré le succès arraché à Burnley (3-2).

Mbeumo et Yoro, entre humour et apprentissage

Leny Yoro, de son côté, a souffert d’un début de saison marqué par une statistique étonnante : il n’avait encore jamais commencé un match de Premier League remporté par Manchester United. Une anomalie corrigée face aux Clarets. En sélection Espoirs, le défenseur français a publié un sobre « Back in France » sur ses réseaux sociaux. Bryan Mbeumo, dans un registre plus léger, a réagi avec un commentaire amusé : « My son ». Une complicité qui illustre la volonté des nouvelles recrues de trouver leur place au sein d’un vestiaire en pleine recomposition.

Si l’intégration humaine semble en bonne voie, le terrain reste un chantier. Amorim n’a pas encore aligné Mbeumo, Cunha et Šeško ensemble dès le coup d’envoi. Mason Mount et Amad ont souvent été préférés pour compléter le front offensif. Dans les buts, l’arrivée de Senne Lammens change aussi la donne, relançant le débat autour d’Andre Onana avant un derby de Manchester capital le 14 septembre.

United sort de l’ornière avec une victoire précieuse, mais les signaux restent contradictoires. Entre ajustements tactiques, erreurs à corriger et recrues à intégrer, le temps presse pour transformer la complicité affichée hors du terrain en automatismes payants sur la pelouse.