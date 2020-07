Tottenham : l’aveu impolitiquement correct de Mourinho

Décroché de la course à la Ligue des Champions, Tottenham et José Mourinho vont tenter d’accrocher un billet pour la Ligue Europa.

8e avec 52 points après sa victoire dans le derby face à Arsenal (2-1), Tottenham n’est pour l’heure pas en position de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. A trois journées de la fin, la 4e place qualifiante pour la Ligue des Champions est à 7 points, l’atteindre relève désormais d’une mission quasi impossible. Les troupes de José Mourinho vont donc s’évertuer à accrocher la Ligue Europa, même si l’entraîneur des Spurs n’est pas vraiment fan de cette compétition.

La Ligue Europa ne stimule pas Mourinho

« Je ne suis pas amoureux de cette compétition. Ce n’est pas une compétition que je souhaite absolument jouer mais quand vous ne pouvez pas jouer la Ligue des Champions, vous jouez l’Europa League. Quand un joueur ou un entraîneur gagne la Ligue des Champions, son sentiment sur l’Europa League… », a-t-il avoué.

« Si vous demandez à Lewis Hamilton (champion de Formule 1) s’il veut remporter le championnat de Formule 2 ou de Formule 3000, je ne pense pas que ce sera intéressant pour lui. Mais c’est une compétition. Je préfère jouer l’Europa League plutôt que ne rien jouer. Dans ma carrière, j’ai seulement joué l’Europa League à deux reprises et je l’ai remportée deux fois (avec Porto en 2033 et Manchester United en 2017). Ce ne serait pas mauvais si je la jouais et si je la gagnais une troisième fois », a admis José Mourinho.

Images de IconSport