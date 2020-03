Tottenham : Mourinho se lâche contre cet international français

L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho a pointé du doigt le rendement de son milieu de terrain Tanguy Ndombele.

« Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé… Ensuite, il rejoue un match, on est plein d’espoir, et c’est ainsi depuis le début de la saison. C’est un souci, bien entendu », avait regretté José Mourinho à propos de Tanguy Ndombélé le 1er janvier. Sans doute sa façon de souhaiter au Français la bonne année. Deux mois plus tard, le Portugais ne porte pas plus son milieu de terrain en triomphe.

Ndombele pas au niveau selon Mourinho

Samedi, l’ancien lyonnais n’était pas blessé. Mais l’entraîneur de Tottenham l’a remplacé dès la mi-temps face à Burnley (1-1), à l’occasion de la 29e journée de Premier League. « Quelqu’un doit réaliser qu’on est en Premier League. J’espère qu’il va utiliser chaque minute sur le terrain en ayant conscience de ce qu’est la Premier League, pour s’améliorer », a pointé du doigt José Mourinho après la rencontre.

Beaucoup de joueurs fantastiques, lors de leur première saison dans un autre pays et pour des raisons diverses, ont du mal. Il y a eu beaucoup d’exemples de ce genre. C’est un joueur de grand talent. Il doit savoir qu’il doit faire mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner du temps de jeu parce que l’équipe passe avant tout », a puni le coach des Spurs, actuellement 8e de Premier League.

Images de IconSport