Tottenham : vexé par une remarque déplacée, Mourinho se lâche

L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho n’a pas du tout apprécié d’être accusé d’être la cause du possible départ d’Harry Kane.

Fallait pas l’énerver… Alors que la presse britannique fait état d’un possible transfert d’Harry Kane cet été (le Real Madrid notamment serait intéressé), José Mourinho a pris le temps de répondre fermement et longuement à Paul Merson. L’ancien joueur d’Arsenal désormais consultant pour Sky Sports, a eu le tort de laisser entendre que l’entraîneur de Tottenham pourrait faire fuir l’attaquant anglais en raison de sa philosophie de jeu qui l’empêcherait de marquer des buts. Réponse fleuve et étayée de l’accusé.

Mourinho fait les comptes de ses anciens attaquants et de leurs buts marqués

« Je me sens mal à propos de certaines analyses et de certains commentaires. Je dois dire que je respecte beaucoup de gens comme lui (Paul Merson) et parce que je respecte beaucoup, je veux être gentil dans ma réponse. (…). Dans notre cas, Harry (Kane) ne joue pas pendant six mois. Le bilan des buts qu’Harry avec moi est facile pour vous, il vous suffit d’aller dans vos données et il est facile de voir combien de matchs Harry a joué avec moi et combien de buts il a marqués », a-t-il rappelé. L’attaquant des Spurs n’avait plus joué depuis le 1er janvier jusqu’à son retour vendredi contre Manchester United.

« Pour que vous ne perdiez pas de temps, je peux dire que j’ai eu quelques attaquants qui ont joué pour moi et ils ne sont pas mauvais. J’ai eu un gars qui s’appelait Drogba. Il a joué pour moi pendant quatre saisons, il a marqué 186 buts, ce qui donne une moyenne de 46 buts par saison. J’avais un gars qui n’est pas aussi mauvais. Il joue pour la Juventus maintenant. Il a joué pour moi pendant trois saisons. Il a marqué 168 buts, ce qui fait une moyenne de 56 buts par saison », a-t-il confié à propos de Gonzalo Higuain.

« J’ai eu un autre gars qui n’est pas mal non plus, qui s’appelle Karim Benzema. Il a joué pour moi pendant trois saisons. Il ne commençait pas toujours parce qu’il était assez jeune à l’époque. Il a marqué pour moi 78 buts en trois saisons, ce qui donne une moyenne de 26 buts par saison. J’en avais un autre qui s’appelait Milito. Il a joué une saison pour moi, il a marqué 30 buts, il a gagné trois titres. Bien sûr, la moyenne est de 30 », a-t-il poursuivi.

« J’ai eu un autre gars qui a joué pour moi pendant une saison et demie. Je dis cela parce que dans l’autre moitié, il a eu une grosse blessure. Un grand type qui s’appelle Zlatan. Il a joué pour moi pendant une saison et demie, il a marqué 58 buts, ce qui donne une moyenne de 29 buts par saison. Alors, cher Paul, j’ai beaucoup de respect pour toi. Je pense que Harry Kane n’a aucun problème à marquer des buts dans mes équipes, surtout quand il est en forme et frais et qu’il a des habitudes de jeu. C’est le message que j’adresse à quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect », a tancé José Mourinho.

Images de IconSport