Valence CF cherche un succès à Riazor pour relancer sa saison

Ce dimanche à 19h30, le Valencia CF se déplace à Riazor pour affronter le Deportivo La Corogne dans un match important pour sa saison. Après seulement un point glané en deux journées de Liga, le club valencien doit impérativement s’imposer pour ne pas s’enliser dans un début de championnat compliqué.

Cette rencontre marque aussi le retour des Che une première fois depuis 2018 à Riazor. Le contexte oblige à une réaction rapide avant d’affronter le FC Barcelone lors de la prochaine journée.

Des absences pesantes en défense

L’entraîneur Carlos Corberán doit gérer plusieurs indisponibilités majeures. Guido Rodríguez et Pablo Maffeo sont absents, s’ajoutant à d’autres joueurs déjà manquants. Cette situation pose un vrai casse-tête pour organiser la défense, notamment le secteur arrière qui fait face à de nombreuses difficultés.

La bonne nouvelle vient du retour de Dimitri Foulquier, convoqué pour la première fois depuis février. Malgré des problèmes au genou ces derniers mois, le latéral s’est remis à disposition de son entraîneur.

Composition probable et enjeux tactiques

Avec la possible absence de Guido, Pepelu pourrait réintégrer le milieu en pivot, accompagné d’Ugrinic et Javi Guerra plus avancés sur le terrain. L’absence de Maffeo laisserait le latéral droit à Arnau Martínez, qui pourrait faire ses débuts en titulaire.

En gardien, Dimitrievski devrait conserver sa place. La défense serait alors composée d’Arnau Martínez à droite, du duo central Diakhaby-Tárrega et de Gayà à gauche. L’attaque pourrait s’appuyer sur Ryunosuke Sato et Danjuma sur les ailes, tandis que la pointe de l’attaque opposerait Sadiq ou Hugo Duro.

Face à une équipe du Deportivo en quête de son premier succès

Le Deportivo n’a pas encore remporté de match cette saison, avec deux nuls 1-1 face à Elche et Malaga. Leur offensif vedette est Aubameyang, auteur des deux buts du club jusqu’ici. Yeremay est aussi un joueur à surveiller pour tenter de faire la différence.

Le Deportivo jouera devant ses supporters, dans l’espoir d’obtenir une première victoire, tandis que Valence doit relever la tête pour éviter de commencer la saison en retard.

Onze probable du Valencia CF :

Dimitrievski ; Arnau Martínez, Tárrega, Diakhaby, Gayà ; Pepelu, Ugrinic, Javi Guerra ; Sato, Danjuma, Sadiq ou Hugo Duro.

Onze probable du Deportivo :

Leo Román ; Quagliata, Loudeiro, Noubi, Ximo ; Amatucci, Soriano, Altimira ; Jensen, Yeremay ou Luismi, Aubameyang.