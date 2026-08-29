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Valence confirmé : Guido Rodríguez forfait plusieurs semaines pour cause de blessure musculaireEspagne

Valence confirmé : Guido Rodríguez forfait plusieurs semaines pour cause de blessure musculaire

samedi 29 août 2026 - 14:33

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Le club de Valence a confirmé ce samedi la blessure musculaire de Guido Rodríguez au niveau du quadriceps de sa jambe droite. Le milieu argentin n’a pas pu s’entraîner avec le groupe après la rencontre contre le Betis et sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

Guido Rodríguez avait terminé le match face à son ancien club avec des gêne et a été remplacé à la 88e minute par Aliou Dieng. Il va désormais suivre un protocole médical, de rééducation et de réadaptation progressive avant de pouvoir reprendre les entraînements collectifs.

Cette blessure est un coup dur pour l’entraîneur Rubén Baraja qui perd un titulaire important. Guido avait été aligné lors des deux premières journées de Liga contre le Celta et le Betis, après son retour à Valence cet été. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2028 avec une année optionnelle.

La durée exacte de son indisponibilité dépendra de son évolution. Le club se prépare à affronter le Deportivo dimanche sans Guido, tandis qu’il reste à confirmer la disponibilité de Rafinha Maffeo et Luis Rioja, tous deux incertains.

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