Villarreal dévoile son calendrier de Ligue des Champions 2026-2027 avec un déplacement à Dortmund

Le Villarreal CF a pris connaissance du calendrier de la phase de groupes de la Ligue des Champions pour la saison 2026-2027. La première étape du parcours européen débute le mardi 8 septembre à 21h00 lors d’un déplacement au Borussia Dortmund, un adversaire déjà affronté la saison précédente.

La rencontre inaugurale à domicile au stade de la Ceràmica aura lieu le mardi 13 octobre, avec la réception du SSC Napoli à 21h00. Ce match marque un retour à la maison après un début de compétition à l’extérieur.

Le début de la phase de groupes s’annonce délicat avec des déplacements à Anfield, contre Liverpool, le 20 octobre, suivi d’un affrontement à domicile contre le Paris Saint-Germain prévu le 3 novembre.

Les dernières journées feront face à des adversaires perçus comme plus abordables. Le 25 novembre, Villarreal jouera à Prague face à l’Slavia, puis recevra le Sabah Bakou le 8 décembre. Après un déplacement à Fenerbahçe le 20 janvier, la phase de groupes se clôturera par un match à domicile contre le Manchester United le 27 janvier.

Cette programmation offre au club espagnol l’occasion de faire mieux que lors de la précédente édition où son parcours avait été décevant.