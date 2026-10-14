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Le Villarreal revient en force en Ligue des Champions en battant Naples à la Cerámica

mercredi 14 octobre 2026 - 12:10

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Le Villarreal a retrouvé le goût de la victoire en Ligue des Champions en s’imposant 3-1 contre Naples à la Cerámica, mettant ainsi fin à une série de douze matches sans succès dans cette compétition. Après avoir concédé l’ouverture du score sur un coup de tête de Rrahmani à la 7e minute, les Espagnols ont rapidement renversé la situation.

Le Villarreal revient en force en Ligue des Champions en battant Naples à la CerámicaEspagne

Un retournement de situation rapide

Le premier but de Villarreal est intervenu à la 23e minute, grâce à Mikautadze qui a profité d’une erreur défensive de Politano pour égaliser à bout portant. Trois minutes plus tard, Mouriño a donné l’avantage à son équipe d’une frappe puissante côté droit. Malgré une absence de dernier moment de Gulacsi, victime d’un cambriolage nocturne, Luiz Júnior est entré en gardien titulaire, et six changements ont été opérés par rapport au dernier match contre le Real Madrid.

Maîtrise et confirmation en fin de match

La seconde période a été marquée par une phase avec un joueur en moins pour Villarreal durant un changement prolongé, ce qui a permis au Napoli de se montrer offensif temporairement. Cependant, les locaux ont su garder le contrôle du match et à la 86e minute, une belle combinaison entre Saliba et Ayoze a permis à Tani Oluwaseyi de sceller la victoire en inscrivant le troisième but.

Cette victoire est importante pour Villarreal, qui met ainsi fin à sept défaites consécutives en Ligue des Champions, soulignant une reprise en forme dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

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Décryptage FootLégende
À retenir

Le succès de Villarreal face à Naples signifie une rupture d'une série négative et une remontée en Ligue des Champions.

En clairVillarreal a mis fin à une série de 12 matches sans victoire en Ligue des Champions.
Le chiffre3 buts inscrits après avoir concédé l'ouverture du score.

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