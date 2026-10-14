Le Villarreal revient en force en Ligue des Champions en battant Naples à la Cerámica

Un retournement de situation rapide
Le premier but de Villarreal est intervenu à la 23e minute, grâce à Mikautadze qui a profité d’une erreur défensive de Politano pour égaliser à bout portant. Trois minutes plus tard, Mouriño a donné l’avantage à son équipe d’une frappe puissante côté droit. Malgré une absence de dernier moment de Gulacsi, victime d’un cambriolage nocturne, Luiz Júnior est entré en gardien titulaire, et six changements ont été opérés par rapport au dernier match contre le Real Madrid.
Maîtrise et confirmation en fin de match
La seconde période a été marquée par une phase avec un joueur en moins pour Villarreal durant un changement prolongé, ce qui a permis au Napoli de se montrer offensif temporairement. Cependant, les locaux ont su garder le contrôle du match et à la 86e minute, une belle combinaison entre Saliba et Ayoze a permis à Tani Oluwaseyi de sceller la victoire en inscrivant le troisième but.
Cette victoire est importante pour Villarreal, qui met ainsi fin à sept défaites consécutives en Ligue des Champions, soulignant une reprise en forme dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
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Le succès de Villarreal face à Naples signifie une rupture d'une série négative et une remontée en Ligue des Champions.