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Borussia Dortmund sans Schlotterbeck, Ryerson de retour pour le déplacement à Bodø/Glimt

mardi 13 octobre 2026 - 14:50

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Le Borussia Dortmund affrontera Bodø/Glimt demain soir en Ligue des Champions sans son défenseur central Nico Schlotterbeck. Le joueur ne fera pas le déplacement pour des raisons de gestion de la charge de travail, a confirmé le club allemand.

Borussia Dortmund sans Schlotterbeck, Ryerson de retour pour le déplacement à Bodø/GlimtAllemagne

Une absence importante dans la défense

Schlotterbeck, élément clé de la charnière défensive du Borussia, est ménagé dans l’optique d’éviter une surcharge physique. Cette décision intervient à quelques jours de ce rendez-vous européen crucial.

Le retour de Ryerson et Chukwuemeka

Bonne nouvelle pour l’entraîneur Niko Kovač : Julian Ryerson et Carney Chukwuemeka retrouvent le groupe. Ryerson, qui avait manqué le dernier match contre Werder Brême après une blessure aux côtes contractée avec la sélection norvégienne, est de nouveau opérationnel pour ce déplacement en Norvège.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Borussia Dortmund aborde son déplacement à Bodø/Glimt avec un effectif légèrement modifié, impacté par l'absence stratégique de Schlotterbeck mais renforcé par le retour de Ryerson et Chukwuemeka.

Gestion de la chargeSchlotterbeck est laissé au repos pour prévenir une surcharge physique.
Retour cléJulian Ryerson revient après une blessure, renforçant la défense pour le match en Norvège.

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