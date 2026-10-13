Borussia Dortmund sans Schlotterbeck, Ryerson de retour pour le déplacement à Bodø/Glimt

Une absence importante dans la défense
Schlotterbeck, élément clé de la charnière défensive du Borussia, est ménagé dans l’optique d’éviter une surcharge physique. Cette décision intervient à quelques jours de ce rendez-vous européen crucial.
Le retour de Ryerson et Chukwuemeka
Bonne nouvelle pour l’entraîneur Niko Kovač : Julian Ryerson et Carney Chukwuemeka retrouvent le groupe. Ryerson, qui avait manqué le dernier match contre Werder Brême après une blessure aux côtes contractée avec la sélection norvégienne, est de nouveau opérationnel pour ce déplacement en Norvège.
Borussia Dortmund aborde son déplacement à Bodø/Glimt avec un effectif légèrement modifié, impacté par l'absence stratégique de Schlotterbeck mais renforcé par le retour de Ryerson et Chukwuemeka.