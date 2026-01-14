Voici pourquoi le Real Madrid est resté muet se mercato hivernal

Une nouvelle fois, le Real Madrid s’apprête à traverser le mercato hivernal sans la moindre recrue. Une situation devenue presque routinière à Madrid, régulièrement justifiée par un discours officiel axé sur le sportif : peu d’opportunités intéressantes en janvier, un historique peu concluant des renforts hivernaux et la volonté de ne pas perturber l’équilibre du vestiaire. Pourtant, derrière ces arguments répétés, de plus en plus de supporters perçoivent des raisons plus profondes, bien éloignées du seul terrain.

Alors que l’équipe doit composer avec des blessures récurrentes et des manques identifiés, notamment en défense et au milieu de terrain, l’immobilisme de la direction suscite une incompréhension croissante. Pour une partie du madridismo, cette absence d’investissement immédiat fragilise les ambitions sportives de la deuxième partie de saison et alimente l’idée que les priorités du club se sont déplacées.

Une prudence financière rarement mise en avant

Parmi les explications rarement mises en lumière publiquement figure la réalité économique du club. Si le Real Madrid ne traverse pas une crise comparable à celle de certains de ses rivaux européens, sa situation financière appelle néanmoins à la retenue. Les lourds travaux de modernisation du Santiago Bernabéu ont profondément marqué les comptes du club. Initialement estimés à un montant bien inférieur, ils ont finalement dépassé les 1,3 milliard d’euros, soit plus du double des projections de départ.

Cette transformation du stade, pensée comme un levier majeur de revenus à long terme grâce à l’accueil d’événements extra-sportifs — concerts, rencontres de NFL ou manifestations internationales prévues à l’horizon 2026 — a considérablement alourdi l’endettement global du club. Aujourd’hui, la dette totale avoisine les 2,2 milliards d’euros, représentant une part significative des actifs. Sans être alarmante, cette situation incite la direction à éviter toute dépense jugée non indispensable, d’autant plus que des investissements importants ont déjà été consentis lors des derniers mercatos estivaux.

Dans ce contexte, l’absence de recrutement en janvier apparaît moins comme un choix purement sportif que comme une décision de gestion prudente, rarement assumée publiquement mais bien présente en interne.

Une gouvernance qui interroge en interne et chez les supporters

Au-delà des finances, la manière dont le Real Madrid est dirigé alimente également les débats. Florentino Pérez conserve un pouvoir décisionnel central, notamment sur les grandes orientations stratégiques. Toutefois, de plus en plus de voix estiment que le club fonctionne davantage comme une entreprise de divertissement que comme une structure sportive moderne, entièrement tournée vers la performance sur le terrain.

L’absence d’un directeur sportif identifié, à l’image de profils reconnus dans d’autres grands clubs européens, pose question. La gestion du mercato repose essentiellement sur José Ángel Sánchez, directeur général, et Juni Calafat, responsable du recrutement et du scouting. Deux hommes clés, mais dont la proximité avec le président limite, selon certains observateurs, la capacité à instaurer un véritable contre-pouvoir ou un débat stratégique approfondi.

Cette organisation interne, parfois qualifiée de « club à l’ancienne », se traduit également par un staff technique et analytique relativement restreint, notamment en matière d’analyse vidéo et de données. Autant d’éléments qui renforcent l’idée, chez une partie des socios, que le Real Madrid n’a pas totalement adapté son fonctionnement aux exigences du football moderne.

Ainsi, derrière l’argumentaire officiel d’un mercato hivernal sans intérêt sportif, se dessine une réalité plus complexe, mêlant prudence financière, choix structurels et vision stratégique. Un cocktail qui, s’il peut se comprendre sur le long terme, continue de nourrir les frustrations d’un public habitué à voir son club anticiper plutôt que subir.