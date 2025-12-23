Algérie : examen d’intégration réussi pour Luca Zidane

À la veille de l’entrée en lice de l’Algérie à la CAN 2025 face au Soudan, un nom continue de susciter la curiosité autour des Fennecs : celui de Luca Zidane. Appelé par Vladimir Petkovic pour le tournoi, le gardien de Grenade, fils de Zinedine Zidane, attire forcément l’attention, même si son sélectionneur entretient le flou sur son éventuelle titularisation.

Zidane adoubé par l’ancien

Présent en conférence de presse, Riyad Mahrez a tenu à désamorcer toute lecture particulière autour de cette convocation. Le capitaine algérien a insisté sur une intégration naturelle, sans traitement à part. « Luca est comme tous les joueurs. On l’a bien intégré dans l’effectif. Il essaie de se donner à fond pour l’équipe, il ne se prend pas la tête », a expliqué l’ailier, avant de reconnaître le poids symbolique du patronyme. « C’est vrai que son nom est lourd à porter, mais il est très content d’être avec nous. »

Aligné une seule fois sous le maillot algérien, lors du match amical face à l’Ouganda en octobre dernier, Luca Zidane a déjà trouvé sa place dans le groupe. Sans faire de bruit, le portier de 26 ans avance avec discrétion, porté par un vestiaire qui semble l’avoir adopté. Reste désormais à savoir si la CAN lui offrira un rôle plus en vue ou s’il devra patienter derrière la hiérarchie établie par Petkovic.