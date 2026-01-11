CAN 2025 – Luca Zidane au cœur d’une bagarre générale après Algérie-Nigeria

La qualification du Nigeria pour les demi-finales de la CAN 2025, acquise samedi à Marrakech après une victoire maîtrisée face à l’Algérie (2-0), a été éclipsée par une fin de rencontre chaotique. Frustration, accrochages et scènes de tension ont marqué l’après-match, avec Luca Zidane impliqué dans un incident largement relayé sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain, le Nigeria avait pourtant fait l’essentiel. Solides, réalistes et supérieurs collectivement, les Super Eagles ont scellé leur succès grâce à des buts de Victor Osimhen et d’Akor Adams, laissant des Fennecs sans véritable réponse dans le jeu. Mais au coup de sifflet final, la déception algérienne s’est rapidement transformée en nervosité.

Selon plusieurs vidéos devenues virales sur X, le gardien algérien Luca Zidane en est venu à une altercation physique avec le milieu nigérian Fisayo Dele-Bashiru. L’échange, visiblement tendu, a dégénéré en mêlée, impliquant plusieurs joueurs des deux camps avant que coéquipiers et officiels ne s’interposent pour éviter un débordement plus grave.

Touché par l’élimination et les deux buts encaissés en seconde période, le portier des Fennecs a semblé perdre son sang-froid dans un contexte de frustration collective. Les images montrent une scène confuse, symptomatique d’une fin de cycle douloureuse pour une sélection algérienne dépassée dans ce quart de finale.

La tension ne s’est pas limitée à cet accrochage entre joueurs. Toujours selon les mêmes sources visuelles, des membres du staff algérien auraient ensuite pris à partie le corps arbitral, multipliant les protestations autour des officiels. La sécurité a dû intervenir pour encadrer la sortie des arbitres et ramener le calme dans une atmosphère devenue électrique.

Ce dénouement contrastait fortement avec la sérénité affichée par le Nigeria tout au long de la rencontre. Concentrés et disciplinés, les hommes de José Peseiro ont validé leur billet pour le dernier carré sans jamais perdre le contrôle du match, confirmant leur statut de sérieux prétendants au titre.

Pour Luca Zidane, en revanche, la soirée restera particulièrement délicate. Au-delà de l’élimination sportive, cet épisode extra-sportif pourrait désormais attirer l’attention de la CAF, susceptible d’ouvrir un dossier disciplinaire à la suite de ces incidents. Une fin amère pour l’Algérie, qui quitte la CAN 2025 dans la frustration et la polémique, là où le Nigeria poursuit sa route vers les sommets.