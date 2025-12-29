CAN 2025 : le joli geste de Riyad Mahrez envers un supporter algérien

Décisif sur le terrain face au Burkina Faso, Riyad Mahrez s’est aussi distingué en dehors des pelouses. Le capitaine des Fennecs a relayé l’appel d’un supporter en difficulté, un geste simple mais très remarqué durant cette CAN 2025.

Buteur sur penalty lors du succès de l’Algérie contre le Burkina Faso (1-0), Riyad Mahrez a une nouvelle fois pesé lourd dans la qualification des Fennecs pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec déjà trois réalisations, dont un doublé lors du match d’ouverture, l’ancien joueur de Leicester et de Manchester City s’affirme comme l’un des hommes forts du tournoi.

Un message partagé, un élan de solidarité

Mais le capitaine algérien a également marqué les esprits loin des projecteurs sportifs. Dans la nuit de dimanche à lundi, Mahrez a relayé sur le réseau social X le message d’un supporter algérien qui avait perdu sa sacoche dans les tribunes lors de la rencontre Algérie–Burkina Faso. À l’intérieur : passeports, argent et clés d’appartement.

En citant directement l’appel à l’aide du fan, Mahrez s’est contenté d’un message bref : « Aidez-le svp ». Un geste simple, mais à l’impact immédiat. Le message initial a rapidement franchi le cap du million de vues, suscitant de nombreux partages et témoignages de soutien.

Ce relais, salué par les internautes, illustre une nouvelle fois la proximité du capitaine avec les supporters et son sens des responsabilités, sur comme en dehors du terrain. À la CAN 2025, Riyad Mahrez soigne ainsi son image de leader, autant par ses buts que par ses gestes.