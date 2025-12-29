Angleterre : Andy Carroll encourt jusqu’à cinq ans de prison

L’ancien attaquant international anglais Andy Carroll a été officiellement inculpé pour violation d’une mesure d’éloignement. Arrêté fin avril à Londres, l’ex-joueur de Premier League devra comparaître devant la justice à la fin du mois de décembre.

L’affaire, restée jusque-là discrète, a désormais un visage. Andy Carroll, ancien attaquant de Newcastle, Liverpool, West Ham et des Girondins de Bordeaux, a été formellement inculpé par la police d’Essex pour non-respect d’une mesure d’éloignement. Âgé de 36 ans, l’ex-international anglais (9 sélections) risque une lourde peine.

Une arrestation à l’aéroport de Stansted

Les faits remontent au printemps dernier. Fin avril, Carroll avait été interpellé à son arrivée à l’aéroport de Stansted, à Londres. À l’époque, son identité n’avait pas été rendue publique. Selon les autorités, il est reproché au joueur d’avoir enfreint une mesure d’éloignement prononcée quelques jours plus tôt, à la suite d’un incident survenu en mars.

Dans un communiqué, la police d’Essex a confirmé l’inculpation :

« Un homme a été inculpé pour violation d’une mesure d’éloignement. Andrew Carroll, 36 ans, originaire d’Epping, a été arrêté le 27 avril dernier. Les faits se rapportent à un incident survenu en mars. Il comparaîtra devant le tribunal du district de Chelmsford le 30 décembre. »

En cas de condamnation, Andy Carroll encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Une perspective judiciaire lourde pour un joueur dont la carrière, marquée par de nombreuses blessures, semblait déjà toucher à sa fin loin des terrains de Premier League.