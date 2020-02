Barça : Messi éclipsé en partie, la pépite réussit un exploit retentissant !

L’ailier espagnol Ansu Fati est en train de prendre une autre dimension au FC Barcelone à ce stade de la saison.

Privé de Luis Suarez pour plusieurs mois, l’entraîneur barcelonais Quique Setien avait choisi d’aligner un trio Fati – Griezmann – Messi contre Levante (2-1). Bien entendu, on attendait des exploits de l’Argentin et du Français qui ont bien plus d’expérience que l’Espagnol. Mais au final, c’est Ansu Fati qui était en pleine lumière sur la pelouse du Camp Nou.

Grâce à deux passes décisives signées Lionel Messi, le détonateur originaire de Guinée-Bissau a scoré à deux reprises ! Après la rencontre, Fati a vanté les mérites de « La Pulga ». « J’ai regardé Messi pendant tant d’années et jouer à ses côtés c’est un rêve devenu réalité. Je tiens à remercier mes partenaires et mon entraîneur qui m’ont rendu les choses faciles depuis mon premier jour dans le vestiaire », a-t-il indiqué.

Fati fait encore tomber un record

En disant cela, Ansu Fati pensait notamment au prédécesseur de Quique Setien, autrement dit Ernesto Valverde. Ce doublé permet à l’ailier d’être le plus jeune joueur à avoir réalisé un doublé en Liga depuis le début du siècle (17 ans et 94 jours). Il a effacé des tablettes Juan Miguel Jimenez qui détenait ce record (17 ans et 195 jours).

Il y a plusieurs mois, Fati était déjà devenu le plus jeune buteur de toute l’histoire du FC Barcelone au sein du Championnat d’Espagne. Auteur de 5 réalisations et 1 passe décisive en 19 matches cette saison, Ansu Fati a donc déjà marqué le club catalan. A lui de continuer sur sa lancée et de faire encore mieux sur le terrain !

