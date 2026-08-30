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Axel Tape, nouvelle recrue du Levante pour renforcer le milieu de terrainEspagne

Axel Tape, nouvelle recrue du Levante pour renforcer le milieu de terrain

dimanche 30 août 2026 - 19:53

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Le Levante UD a officialisé la signature d’Axel Tape, milieu de terrain français de 19 ans, prêté par le Bayer Leverkusen jusqu’à la fin de la saison en cours. Cette arrivée constitue la huitième recrue estivale du club valencian.

Axel Tape, qui a été international avec les équipes de France des moins de 18 et 19 ans, viendra renforcer le milieu de terrain de l’équipe dirigée par Luís Castro.

Cette annonce intervient un jour seulement après la première victoire du club en Liga cette saison. Alors que le mercato se clôture dans deux jours, Levante espère encore réaliser quelques transferts pour consolider son effectif avec pour ambition principale de se maintenir en première division.

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