Real Madrid : Zidane prend une décision qui fait jaser

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a décidé de faire une croix sur Gareth Bale pour ce week-end.

En clair, le coach des Merengue n’a pas convoqué l’ailier en vue du match contre le FC Séville (20e journée de Liga). Ce duel se déroulera ce samedi 18 janvier 2020 à partir de 16 heures. Selon le site du quotidien As, Bale n’a « aucun problème physique » à ce stade de la saison. L’ancien joueur de Tottenham s’est « entraîné toute la semaine » avec ses coéquipiers madrilènes.

Il a « travaillé au même rythme que le reste de l’équipe ». Des photos diffusées sur le site web de la Casa Blanca prouvent aisément cela. Du coup, « tout confirme qu’il s’agit d’une décision purement technique » signée Zidane. Cette saison, l’international gallois âgé de 30 ans est encore sur des montagnes russes. Zinedine Zidane l’aligne, le laisse sur le banc ou en tribunes.

Bale veut continuer de passer à la caisse !

A vrai dire, la relation entre les deux hommes n’est toujours pas bonne. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 14 matches, Gareth Bale agace aussi les dirigeants et une partie des supporters. Alors que son contrat expirera le 30 juin 2022, le président Florentino Pérez et consorts sont embêtés en ce qui le concerne. En effet, aucun club ne semble avoir envie de lui verser un salaire annuel de 15 millions d’euros.

Par ailleurs, Bale n’est pas pressé de changer d’air puisqu’il perçoit cette somme colossale au Real Madrid. Au final, on ne voit pas comment les Madrilènes arriveront à le refourguer ailleurs cet hiver voire même l’été prochain… Forcément, Zidane est obligé de composer avec le natif de Cardiff qui est sur courant alternatif, au niveau de ses prestations, cette saison encore…

Images de IconSport