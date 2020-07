Barça : deux trophées, un record et un nouvel espoir pour Messi

Le message de Lionel Messi a visiblement été entendu. Le Barça s’est largement imposé à Alavés (0-5) dimanche en Liga.

« Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais aussi tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. Si ce n’est pas suffisant en Liga, qu’est-ce que ce sera en Ligue des Champions… On est le Barça et on est obligés de gagner tous les matchs. On a été très irréguliers, on a perdu des points que l’on n’aurait pas dû perdre. Les gens sont impatients parce qu’on ne leur donne rien. Si on veut lutter pour la Ligue des Champions, il faut changer beaucoup de choses », avait lâché Lionel Messi jeudi après la défaite (1-2) contre Osasuna.

Messi meilleur buteur et passeur de Liga

Le message a été entendu et l’autocritique a bien dû avoir lieu car dimanche pour la dernière sortie de la saison en championnat, alors qu’il n’y avait plus aucun enjeu sportif puisque le Real Madrid était déjà sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone s’est largement imposé (0-5) à Alavés, avec un doublé de l’Argentin notamment (qui termine meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations mais aussi meilleur passeur avec 21 offrandes, battant ainsi le record détenu par Xavi avec 20 passes). Encourageant pour la Ligue des Champions ?

L’Argentin satisfait par la réaction de son équipe

« Au-delà du résultat, qui est important, je crois que l’attitude de l’équipe, son engagement… c’est le chemin à suivre. On finit sur cette bonne sensation, on va récupérer pour ce qui arrive. C’était très important qu’on fasse notre autocritique », a réagi Lionel Messi. « C’était la première chose à faire pour pouvoir progresser. Nous l’avons faite à l’abri des regards. On est conscient de ce qu’on a fait et de ce que nous devons faire maintenant. C’était un premier pas », a positivé le sextuple Ballon d’Or. Le Barça affrontera Naples le 8 août au Camp Nou en 8e retour de la Ligue des Champions (1-1 à l’aller).

Images de IconSport