Barça : une option de sortie se dessine enfin pour de Ter Stegen

L’avenir de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone semble s’éclaircir, sans pour autant offrir de garanties immédiates. Alors que le club catalan a tranché pour la hiérarchie dans les buts, la situation du gardien allemand, actuellement éloigné des terrains en raison de problèmes physiques, ouvre la porte à un départ temporaire dans les prochains mois.

En interne, la ligne est claire : Joan García est appelé à s’imposer comme titulaire dans les cages jusqu’à la fin de la saison. Cette décision, validée par Hansi Flick et la direction sportive, laisse peu d’espace à Ter Stegen, dont le retour progressif ne devrait pas se traduire par un temps de jeu significatif à court terme. À 33 ans, l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach se retrouve ainsi face à un dilemme, à quelques mois seulement de la Coupe du monde.

Gérone, une solution étudiée mais encore fragile

Dans ce contexte, une première piste commence à prendre forme. Selon les informations du quotidien AS, Gérone FC serait, à ce stade, le seul club à avoir manifesté un intérêt concret. La formation catalane étudie l’option d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, une solution qui permettrait à Ter Stegen de rester en Liga tout en retrouvant du rythme. Le Barça, de son côté, ne fermerait pas la porte à cette hypothèse et se montrerait même disposé à prendre en charge une partie du salaire afin de faciliter l’opération.

Cette éventualité reste toutefois conditionnée à un élément central : l’état physique du gardien. Ter Stegen revient d’une opération du genou droit subie fin septembre et sa récupération continue de susciter des interrogations. La semaine dernière encore, il avait dû quitter prématurément le stage du Barça à Djeddah pour rentrer à Barcelone et subir des examens médicaux complémentaires, avant de réintégrer le groupe.

Ces incertitudes médicales constituent un facteur de prudence pour Gérone, qui évalue soigneusement les risques avant de s’engager. Pour Ter Stegen, l’enjeu est pourtant majeur. Retrouver du temps de jeu apparaît comme une priorité absolue s’il souhaite rester dans les plans de la sélection allemande en vue du Mondial. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028, où il vit sa dixième saison, le gardien allemand se retrouve à un tournant, partagé entre fidélité au club et nécessité de relancer sa carrière à court terme.