Liga : le Barça déjà champion… Le patron de la Fédé voit rouge

Le président de la Fédération espagnole de Football, Luis Rubiales, n’imagine pas une seule seconde que la Liga soit déjà terminée.

A l’heure actuelle, le FC Barcelone occupe la première place du classement en Liga avec 58 points au compteur. Les Blaugrana ont deux longueurs d’avance sur le Real Madrid (2e). Certaines personnes jugent qu’il faut geler ce classement et donc clore la saison espagnole en raison de la pandémie de coronavirus. En clair, le Barça serait sacré champion d’Espagne après 27 journées disputées… Cela provoquerait assurément la colère des Merengue.

Pour sa part, Luis Rubiales ne l’entend pas de cette oreille. Le patron de la Fédé espagnole considère que « tous les clubs doivent disputer tous leurs matches ». Il espère que « les compétitions » se finiront « si possible avant le 30 juin ». Toutefois, l’homme d’affaires estime que « cette date ne doit pas être un mur infranchissable » d’autant plus que l’UEFA a choisi de reporter l’Euro d’un an. Cela offre aux Ligues européennes une plus grande marge de manœuvre au niveau du calendrier.

Rubiales exclut deux autres scénarios

Rubiales pense « qu’il faut de la justice, de l’équité ». Histoire que « la compétition » soit « remportée sur le terrain ». A ses yeux, il est impensable de « changer les règles en cours de saison » même à cause du coronavirus. Au final, le Real Madrid n’a aucune raison de s’inquiéter. A priori, il n’y a pas cette « injustice de figer le classement » à ce stade. Au passage, Luis Rubiales a évoqué aussi d’autres scénarios envisagés… qui lui semblent être totalement loufoques.

« Certains ont parlé d’une saison nulle. Mais nous ne défendons pas cela non plus. Comment procéderions-nous ? Comment enlèverait-on des prix aux équipes qui ont gagné des choses tout au long de la saison? Et pour le troisième scénario, qui consisterait à bloquer le classement après les matchs allers, je n’y crois pas. Ce serait récompenser des équipes qui n’ont même plus ce classement aujourd’hui. » Au final, Rubiales croit qu’il est préférable de « finir la saison » avec, si nécessaire, un allongement du calendrier.

