Barça : la deuxième vague arrive, Bartomeu sous pression

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est de plus en plus isolé au sein du club catalan à ce stade.

Rappelons que le vice-président Emili Rousaud a pointé du doigt le patron de l’écurie espagnole il y a quelques jours (En savoir plus). Visiblement, cet homme d’affaires peut compter sur plusieurs soutiens. Dans un premier temps, des dirigeants comme Enrique Tombas, Silvio Elias et Josep Pont ont aussi présenté leur démission à Bartomeu. D’après La Vanguardia, une deuxième vague est arrivée sur lui !

En effet, Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia ont également suivi leurs collègues. Par le biais d’un courrier, les six personnalités ont mis en avant ce qu’elles reprochent à Josep Maria Bartomeu. Pour ces décideurs, il était impossible d’inverser « les critères et les modes de gestion du club face aux enjeux importants de l’avenir et surtout du niveau scénario postpandémique ».

Bartomeu éjecté prochainement ?

En guise de demandes, ils ont commencé par réclamer la tenue « de nouvelles élections ». Histoire d’essayer de provoquer la chute de Bartomeu et certains de ses proches qui sont de moins en moins nombreux. Par ailleurs, ils ont réclamé un audit externe sur ce qu’a fait la société d’image d’i3Ventures.

Les démissionnaires reprochent à cette dernière d’avoir mené une campagne calomnieuse qui a fait des dégâts au Camp Nou. Au premier rang, des stars comme Gerard Piqué ou encore Lionel Messi ont été ciblées. Aujourd’hui, Josep Maria Bartomeu est plus que jamais sous pression au FC Barcelone…

