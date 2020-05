Le Bayern assomme la Bundesliga, le héros raconte son but de rêve

D’un but somptueux, Joshua Kimmich a donné la victoire (0-1) au Bayern Munich mardi soir sur le terrain du Borussia Dortmund.

C’était le choc au sommet de la 28e journée, un tournant sérieux dans cette saison de Bundesliga : le Bayern Munich leader avec 4 points d’avance se déplaçait sur la pelouse de son dauphin, le Borussia Dortmund. Il n’est jamais facile de s’imposer au Signal Iduna Park. Mais à huis-clos, sans le fameux mur jaune garni de supporters surchauffés, la montagne était de fait un peu moins haute. Les Bavarois ont remporté cette rencontre capitale (0-1).

Le plus beau et plus important but de la carrière de Kimmich

Avec désormais 7 points d’avance à 6 journées du terme, les voici sur la voie royale pour le titre de champion d’Allemagne. Le héros du soir se nomme Joshua Kimmich, auteur d’un but délicieux et décisif à la 43e minute. Sur une remise de l’attaquant français Kingsley Koman, le milieu de terrain a décoché un lob subtil depuis l’entrée de la surface, que le gardien Roman Bürki n’a pu qu’effleurer du bout des doigts. Un coup de maître dont le Borussia ne s’est pas relevé.

« On sait que Bürki se tient toujours assez en avant de son but. C’est le plus beau but de ma carrière et c’est un but très important. Tout le monde savait combien ces trois points étaient importants, et maintenant nous avons une avance confortable. Ça va être difficile mentalement pour Dortmund, même si nous devrons aussi confirmer dans les prochains matchs », a réagi Joshua Kimmich après la victoire.

[⚽️ VIDÉO BUT] ?￰゚ヌᆰ #BVBFCB

?￰゚リᄆ? Quelle inspiration MA-GI-STRA-LE de Joshua Kimmich face au Borussia Dortmund !

?￰゚ᄂᄅ? Un ballon piqué venu d’ailleurs ! pic.twitter.com/cqm6lKH9EV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2020

Images de IconSport