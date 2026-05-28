Brésil : énorme inquiétude autour de Neymar avant la Coupe du monde 2026

L’inquiétude grandit sérieusement au Brésil autour de la blessure de Neymar. Alors que la Seleção prépare activement la Coupe du monde 2026, la star de Santos pourrait déjà voir son tournoi compromis en raison d’un problème physique plus important que prévu.

Initialement, le staff médical de Santos évoquait simplement un léger œdème au mollet, avec un retour annoncé rapide pour rejoindre la sélection de Carlo Ancelotti. Mais la situation semble désormais beaucoup plus préoccupante.

Ces dernières heures, Neymar n’a pas participé à l’entraînement collectif du Brésil et a été envoyé passer une IRM dans une clinique privée par les médecins de la sélection.

Neymar deixando clínica após exames no mollet direito preocupa o Brasil antes da Copa do Mundo 2026. 28 mai 2026

Selon plusieurs médias brésiliens, notamment Lance et Globo, l’inquiétude est réelle au sein de la CBF. Des images relayées au pays montrent un Neymar visiblement abattu à la sortie de la clinique, boitant légèrement et la tête baissée après son échange avec les médecins.

« Les images révèlent également que Neymar a quitté la clinique la tête baissée, dans une attitude qui renforçait l’inquiétude quant à la gravité de son problème physique. Les personnes présentes sur les lieux ont remarqué la déception du joueur peu après la conversation avec les médecins », précise le média.

La possibilité d’un forfait pour le Mondial nord-américain est désormais clairement évoquée au Brésil. Neymar serait déjà forfait pour les matches amicaux contre le Panama et l’Égypte, prévus avant le début de la compétition.

Un autre sujet crée également des tensions en interne : la CBF soupçonnerait Santos d’avoir minimisé ou caché la gravité réelle de la blessure du joueur avant son arrivée en sélection.

Pour Carlo Ancelotti, un éventuel forfait de Neymar représenterait un coup terrible à quelques jours seulement du premier match du Brésil contre le Maroc, programmé le 14 juin.

À 34 ans, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone s’apprête probablement à disputer sa dernière Coupe du monde. Toute une nation retient désormais son souffle en attendant les résultats définitifs des examens médicaux.