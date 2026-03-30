CAF : Patrice Motsepe lance une réforme en profondeur de l’arbitrage

La CAF a officialisé une série de réformes pour restaurer la confiance dans l’arbitrage africain, après les incidents de la CAN 2025.

La Confédération africaine de football a décidé de réagir. À travers un communiqué officiel, l’instance dirigée par Patrice Motsepe a annoncé la mise en place de réformes structurelles. Elles visent à renforcer la crédibilité de ses arbitres, de la VAR et de ses organes juridictionnels.

Cette décision intervient dans un contexte tendu, marqué par les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc. Des évènements qui ont suscité de nombreuses critiques sur le continent.

La CAF affirme vouloir tirer les leçons de cette séquence délicate. L’objectif est clair : restaurer la confiance et garantir un niveau d’exigence conforme aux standards internationaux.

« La CAF met actuellement en œuvre des réformes structurelles importantes […] afin de renforcer la confiance envers les arbitres et les opérateurs VAR », a déclaré Patrice Motsepe.

Dans cette dynamique, l’instance insiste sur la nécessité de préserver l’intégrité et le respect des arbitres africains, tout en renforçant leur formation et leur professionnalisation.

La collaboration avec la FIFA sera d’ailleurs intensifiée afin d’élever le niveau global de l’arbitrage sur le continent.

Restaurer la confiance autour de l’arbitrage

Au-delà de l’arbitrage, la CAF entend également renforcer ses organes disciplinaires. Le Jury Disciplinaire et la Commission d’Appel continueront d’être composés de juristes africains expérimentés, avec une exigence accrue en matière d’indépendance et d’impartialité.

« Ces ajustements permettront d’éviter que les incidents inacceptables […] ne se reproduisent », a insisté Motsepe.

L’instance met également en avant sa politique de tolérance zéro face à la corruption. Ainsi qu’aux comportements inappropriés. Un engagement qu’elle considère comme non négociable.

Dans le même temps, les incidents liés à la finale de la CAN 2025 restent entre les mains du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Avec ces réformes, la CAF tente de repositionner le football africain sur des bases plus solides.

Un chantier ambitieux, qui sera scruté de près sur le continent.