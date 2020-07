Real Madrid : Benzema et Zidane au top, Hazard écrasé…

La légende italienne Fabio Capello a donné les bons et les mauvais points à Karim Benzema, Zinedine Zidane ou encore Eden Hazard (Real Madrid).

Tout d’abord, l’ancien coach italien a vanté les mérites de Benzema. Pour lui, l’attaquant du Real Madrid est fantastique depuis le début de la saison (26 buts et 11 passes décisives en 47 matches). « Sensationnel. Il est devenu la référence du Real Madrid. Sans aucun doute le meilleur. Il a pris la responsabilité qu’il n’avait pas lorsqu’il était avec Cristiano Ronaldo. (…) Les buts qu’il a marqués sont décisifs. Pour moi, c’est la meilleure saison depuis qu’il est arrivé », a souligné « Don Fabio » par le biais de Marca.

Au sujet de l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane maintenant, Capello a souligné le fait que ce dernier est tout simplement « grand ». Cette saison, le Real Madrid a réussi à être sacré champion d’Espagne. Les Merengue tenteront de remporter la Ligue des Champions, durant le mois d’août, avec pour commencer un 8e de finale retour décisif contre Manchester City (1-2). « C’est très difficile de remporter ce championnat et il l’a fait. (…) Il a su comprendre ce dont le club avait besoin comme personne d’autre. Discret, avec personnalité et confiance. »

Capello n’épargne pas… Hazard

A propos du duo Sergio Ramos – Marcelo, Fabio Capello a vanté les mérites du défenseur central et du latéral gauche. Pour lui, l’Espagnol était « déjà une légende du Real Madrid » lorsqu’il était sur le banc du Real. « Leader sur et en dehors du terrain, avec qualité et sens du jeu. C’est une assurance en défense, toujours décisive pour l’équipe. » Quid du Brésilien ? Eh bien « Don Fabio » croit qu’il peut « jouer encore deux ou trois ans » au Real Madrid… même s’il est sans doute moins bon que dans le passé.

Enfin, Capello a critiqué Eden Hazard qui était la recrue phare du Real lors du mercato estival 2019 (115 millions d’euros). « Ce n’était certainement pas celui de Chelsea. Il est blessé depuis longtemps et ne s’est pas adapté. Je l’ai toujours considéré comme un grand joueur. Mais soyons clairs, le maillot du Real Madrid pèse beaucoup et Hazard a coulé cette année. Il est clair que la saison suivante sera bien meilleure (pour lui, ndlr). »

Images de IconSport