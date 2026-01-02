Chelsea : Enzo Maresca parti, le club déjà en quête d’un nouvel entraîneur

Chelsea s’apprête à tourner une nouvelle page sur son banc. Le club londonien et Enzo Maresca ont mis un terme à leur collaboration de commun accird, sur fond de tensions accrues avec la direction au cours des dernières heures.

Un feuilleton touche à sa fin à Stamford Bridge. D’après Sky Sports Italia, Chelsea et Enzo Maresca ont acté une séparation avec effet immédiat. Une décision qui ferait suite à une montée rapide des tensions entre l’entraîneur italien et les dirigeants des Blues au cours des 24 à 48 dernières heures. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures, mais en interne, le club se serait déjà mis en ordre de marche pour désigner un successeur.

Arrivé à l’été 2024 avec la mission de redonner une identité claire à l’équipe, Maresca n’aura finalement passé que quelques mois sur le banc londonien. S’il est parvenu à imposer certains principes de jeu, son passage aura aussi été marqué par des relations de plus en plus délicates avec sa hiérarchie.

Des tensions devenues irréversibles

Selon les informations relayées, les derniers échanges entre l’entraîneur et la direction auraient définitivement fragilisé sa position. Les propos tenus récemment par Maresca, évoquant ses « pires heures au club » malgré une victoire à Everton, auraient été particulièrement mal perçus en interne. Ces déclarations auraient précipité une rupture déjà latente.

Face à cette situation, Chelsea ne souhaite pas perdre de temps. Le club londonien aurait déjà entamé les premières réflexions pour nommer un nouvel entraîneur capable de reprendre rapidement les rênes de l’équipe, dans un contexte sportif toujours exigeant.

L’officialisation de la séparation devrait intervenir sous peu. Une nouvelle fois, Chelsea se retrouve à devoir reconstruire son projet sportif en pleine saison, avec l’urgence de stabiliser un banc devenu l’un des plus instables d’Europe ces dernières années.