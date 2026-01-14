Chelsea : Rosenior veut régler le cas de deux indésirables, dont un Français

À peine installé sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior doit déjà gérer des décisions délicates. Le nouveau technicien des Blues s’apprête à statuer sur l’avenir de deux joueurs mis à l’écart depuis de longs mois : Raheem Sterling et Axel Disasi. Selon la presse britannique, Rosenior prévoit de rencontrer personnellement les deux hommes avant de trancher, alors que le club prépare parallèlement une demi-finale de Carabao Cup face à Arsenal.

Fraîchement nommé, l’entraîneur anglais n’a pas encore eu le temps d’entrer en profondeur dans ces dossiers sensibles. Il a toutefois reconnu vouloir échanger directement avec Sterling et Disasi afin de se faire une idée précise de leur situation, rappelant le respect qu’il porte à leurs parcours respectifs. Rosenior admet que ses premiers jours ont été consacrés à la prise de contact globale avec le club et à la gestion de l’urgence sportive, mais assure que ces discussions auront lieu rapidement.

Deux situations différentes, une même mise à l’écart

Placés sur la liste des transferts depuis l’été dernier, Raheem Sterling et Axel Disasi n’ont pas disputé la moindre minute avec l’équipe première cette saison. Le cas de l’ailier anglais s’annonce particulièrement complexe. Toujours lié à Chelsea pour encore 18 mois, Sterling perçoit un salaire estimé à près de 325 000 livres par semaine, un élément qui freine toute issue rapide et complique les négociations avec d’éventuels prétendants.

Pour Axel Disasi, la problématique est avant tout sportive. Déjà écarté lors du précédent exercice, le défenseur international français a été relégué avec la réserve avant de retrouver récemment du temps de jeu avec les U21, notamment lors d’un succès face à Reading. Arrivé à Londres à l’été 2023, l’ancien joueur du Paris FC, de Reims et de Monaco avait pourtant accumulé plus de soixante apparitions sous le maillot des Blues. Un prêt à Aston Villa la saison passée, sous les ordres d’Unai Emery, n’a pas suffi à relancer durablement sa trajectoire à Stamford Bridge.

Désormais, le défenseur de 27 ans ne souhaite plus s’éterniser dans un rôle secondaire. Un départ dès ce mercato hivernal est clairement envisagé, alors que Rosenior, de son côté, n’exclut pas totalement la possibilité de réintégrer l’un ou l’autre dans la rotation. Le nouvel entraîneur entend d’abord évaluer l’ensemble de son effectif avant de définir ses priorités et de décider s’il faut conserver ces profils ou acter une séparation.

Entre contraintes économiques, héritage sportif et volonté de poser les bases de son projet, Liam Rosenior avance avec prudence. Ses décisions concernant Sterling et Disasi pourraient rapidement donner le ton de son mandat et dessiner les contours du Chelsea version nouvelle ère.