Chelsea : tension autour d’Enzo Fernández après une sanction controversée

Suspendu par Chelsea, Enzo Fernández voit son agent monter au créneau. Le malaise grandit autour du milieu argentin.

Le climat se tend entre Enzo Fernández et Chelsea. Sanctionné de deux matchs de suspension par son club après des déclarations jugées déplacées, le milieu argentin se retrouve au cœur d’un nouveau rebondissement.

À l’origine de la polémique, des propos où le joueur évoquait la possibilité de vivre un jour à Madrid. Une sortie qui n’a pas été du goût des dirigeants londoniens, décidés à marquer le coup.

L’agent dénonce une sanction injuste

Face à cette décision, Javier Pastore, agent du joueur, n’a pas tardé à réagir. Pour lui, la sanction est incompréhensible :

« Cette punition est totalement injuste. Elle n’a aucune justification. Enzo n’a jamais mentionné de club ni exprimé le désir de quitter Chelsea. »

Selon son entourage, le joueur serait victime d’une interprétation excessive de ses propos, largement amplifiés par les médias.

Sportivement, cette affaire a déjà des conséquences. Titulaire indiscutable cette saison et capitaine à plusieurs reprises, Enzo Fernández a été écarté pour deux rencontres importantes : un quart de finale de FA Cup face à Port Vale et un choc de Premier League contre Manchester City.

Un choix fort de la part de son entraîneur Liam Rosenior, qui envoie un signal clair malgré l’importance du joueur dans l’effectif.

Sous contrat jusqu’en 2032, l’international argentin n’est pas officiellement sur le départ. Son agent a même confirmé que des discussions pour une prolongation avaient été engagées en début d’année, sans aboutir.

Mais cette sanction pourrait marquer un tournant. « Le club essaie probablement de faire passer un message », estime Pastore, tout en précisant que le joueur s’excuse auprès des supporters si ses propos ont pu être mal interprétés.

Une chose est sûre : entre Enzo Fernández et Chelsea, la relation semble fragilisée. Et à l’approche du mercato, ce dossier pourrait rapidement s’enflammer.