Coronavirus : le PSG, Ronaldo, Messi et Guardiola font un geste important

Le PSG, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Pep Guardiola ont choisi d’aider financièrement à lutter contre le coronavirus.

Les footballeurs donnent de leur personne pour aider à lutter contre l’épidémie du coronavirus. Et de leur porte-monnaie. Sous des formes diverses, clubs et joueurs aident des hôpitaux et personnels médicaux à se munir de matériel, des associations à apporter de l’aide aux plus démunis, des entreprises à accélérer des productions spécifiques… Le Paris Saint-Germain, mais aussi les superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Pep Guardiola ont choisi de participer à cet élan solidaire.

Le PSG donne 100 000 euros au Secours Populaire

Le club français a ainsi réalisé un don de 100 000 euros au Secours Populaire Français, « afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à la crise sanitaire. La Fondation Paris Saint-Germain apporte secours et réconfort aux enfants, personnes âgées et sans domicile fixe durement impactés ainsi qu’un soutien aux médecins », indique le communiqué des champions de France qui précise que cette aide « s’inscrit en supplément de la convention de 400 000 euros prolongée ce mois-ci entre le club et le SPF pour 3 années supplémentaires ».

Ronaldo et Mendes offrent trois unités de soins intensifs

De son côté, l’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo accompagné de son agent Jorge Mendes ont opté pour un don de trois unités de soins intensifs à des hôpitaux portugais. « Il s’agit d’un investissement très important qui comprend plus d’une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires. Si cela s’avère nécessaire, Cristiano Ronaldo souhaite faire de même à Madère », a rapporté Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie du centre hospitalier universitaire de Porto.

Messi et Guardiola donnent 1 million d’euros chacun

Le sextuple Ballon d’Or barcelonais Lionel Messi a lui mis la main à la poche et en a sorti 1 million d’euros qu’il a envoyé à l’Hospital Clinic de Barcelone et à un hôpital en Argentine. Une somme très importante mais comme dirait l’autre, chacun fait un effort à la hauteur de ses moyens… Des moyens financiers, Pep Guardiola en a beaucoup également. C’est pourquoi l’entraîneur de Manchester City a lui aussi offert 1 million d’euros à la fondation Angel Soler Daniel pour lui permettre d’acheter du matériel médical.

