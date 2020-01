Equipe de France : une bonne nouvelle pour Deschamps !

Apparemment, la convalescence du gardien de but Hugo Lloris (Tottenham) se passe très bien de l’autre côté de la Manche.

Au début du mois d’octobre, le dernier rempart avait été victime d’une blessure sérieuse au niveau du coude. C’était dans le cadre du match Brighton&Hove Albion – Tottenham (3-0, 8e journée de Premier League). Mine de rien, cela fait déjà trois mois que Lloris est éloigné des terrains. Aujourd’hui, l’international français va beaucoup mieux.

En effet, Hugo Lloris a pu reprendre un entraînement « léger » et donc adapté au centre d’entraînement du club londonien. Si tout continue de bien se goupiller pour lui, l’ancien joueur de l’OL « devrait reprendre l’entraînement complet dans 10 jours ». dixit le Daily Mail. Autrement dit, vers le 19-20 janvier.

Lloris doit rassurer Deschamps

Cas échéant, ce serait une très bonne nouvelle pour le manager de Tottenham, José Mourinho. Idem pour le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Dans l’optique de l’Euro 2020, le coach des Bleus croise les doigts afin que plusieurs blessés, de longue date, reprennent le chemin de la compétition rapidement.

En ce qui concerne Lloris, l’ex-technicien de l’OM doit être rassuré et plus serein qu’il y a 12 semaines ! Pour en revenir à Mourinho, notez que le « Special One » doit se passer des services de plusieurs joueurs importants en ce moment (Kane, Sissoko, Rose, Ndombele ou encore Davies). Le retour qui se profile de Hugo Lloris doit soulager un peu le Portugais…

Images de IconSport