Everton : Beto, de joueur sur le départ à héros offensif des Toffees

Longtemps critiqué et proche d’un départ, Beto s’impose aujourd’hui comme l’un des hommes forts d’Everton. Une renaissance spectaculaire qui symbolise la saison des Toffees.

Il y a encore quelques mois, peu imaginaient Beto dans ce rôle. L’attaquant d’Everton traversait une période compliquée, au point de voir son avenir sérieusement remis en question en interne.

Mais comme souvent dans le football, tout peut basculer très vite.

Déjà la saison dernière, sous David Moyes, Beto avait connu un déclic après plusieurs mois difficiles. Profitant d’une blessure de Dominic Calvert-Lewin, il avait saisi sa chance avec efficacité.

Cette saison, le scénario s’est répété. En difficulté lors de la première partie de championnat, l’attaquant a vu le club envisager son départ lors du mercato hivernal.

Mais aucune recrue n’est venue le remplacer. Everton a finalement décidé de lui faire confiance… et Beto a répondu de la meilleure des manières.

L’explosion de Beto en 2026

Depuis le début de l’année 2026, Beto est tout simplement l’un des attaquants les plus en forme de Premier League.

Avec 6 buts inscrits sur l’année civile, il affiche un rendement impressionnant, avec un but toutes les 83 minutes en moyenne.

Ses dernières performances parlent pour lui :

Doublé face à Chelsea

Buteur contre Brentford

Égalisation décisive contre Brighton

Des statistiques qui illustrent un joueur en pleine confiance et capable de peser dans les grands rendez-vous.

Ce retour en forme ne doit rien au hasard. Beto est décrit en interne comme un joueur exemplaire, qui multiplie les séances après l’entraînement pour améliorer sa finition et son contrôle de balle.

David Moyes ne cache pas son admiration :

« C’est un joueur humble, qui travaille tous les jours pour progresser. Il mérite ce qui lui arrive. »

Ses coéquipiers saluent également son état d’esprit, soulignant sa capacité à accepter les critiques et à corriger ses défauts.

Beto n’est pas un attaquant classique. Son jeu peut parfois sembler brouillon, imprévisible, mais c’est aussi ce qui le rend difficile à défendre.

Puissant, rapide et capable de se créer des occasions, il se distingue par sa capacité à se placer dans des zones dangereuses.

Les données le confirment : il fait partie des joueurs les plus efficaces pour se procurer des occasions de qualité en Premier League.

Le symbole d’Everton

Au-delà de ses statistiques, Beto incarne parfaitement l’esprit d’Everton cette saison : résilience, travail et détermination.

De joueur critiqué à élément clé, il symbolise la renaissance des Toffees sous David Moyes.

À l’approche du derby face à Liverpool, il pourrait bien être l’homme qui fait basculer la rencontre.