Dortmund – PSG : Favre étonné par un choix majeur de Tuchel

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre, ne s’attendait pas à voir le PSG jouer comme ça au niveau tactique (2-1).

Rappelons qu’à la surprise générale, Thomas Tuchel avait choisi d’aligner un 3-4-3 au moment du coup d’envoi. Le choix de l’Allemand avait étonné beaucoup de monde. En effet, son équipe n’avait pas l’habitude de s’exprimer dans un tel schéma tactique. A vrai dire, même Favre avait été surpris en découvrant le positionnement des Parisiens au Westfalenstadion.

« On pensait plus que le PSG allait jouer en 4-1-4-1 ou en 4-4-2 mais on a su s’adapter », a-t-il souligné via RMC Sport. Ensuite, l’entraîneur du BVB 09 a encensé son escouade. Pour lui, « c’est difficile de retenir quelqu’un » étant donné que « toute l’équipe a tout donné » sur le terrain. Forcément, le coach suisse aurait pu citer Erling Haaland.

Favre ne vend pas la peau de l’ours

Auteur d’un doublé retentissant, l’attaquant norvégien a contribué largement au succès du Borussia face au PSG. Alors que le 8e de finale retour aura lieu le 11 mars prochain, Favre a insisté sur le fait qu’il « faudra jouer comme aujourd’hui » et peut-être même « encore mieux » pour réussir à éliminer Paris.

L’entraîneur expérimenté demandera à ses joueurs d’être « très compacts » et « très intelligents » sur la pelouse du Parc des Princes. Lucien Favre a laissé entendre que le BVB 09 aura encore un visage offensif en France. « On veut des occasions », a-t-il insisté. Le mois prochain, on devrait donc assister à un match spectaculaire entre le PSG et Dortmund !

Images de IconSport