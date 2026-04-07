FC Lorient : Pantaloni et Cahuzac vers un départ en fin de saison

Arrivés pour relancer le FC Lorient, Olivier Pantaloni et Yannick Cahuzac devraient quitter le club cet été. Une page est en train de se tourner.

Le FC Lorient se dirige vers un changement majeur sur son banc. En fin de contrat à l’issue de la saison, Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ne devraient pas prolonger leur aventure avec les Merlus.

Malgré la volonté affichée du club de les conserver, les discussions engagées depuis plusieurs semaines n’ont pas abouti. Aucune annonce officielle n’a été faite lors du centenaire, mais la tendance est désormais claire : la collaboration touche à sa fin.

Arrivé à l’été 2024 après la relégation en Ligue 2, Olivier Pantaloni avait pour mission de relancer le club. Objectif atteint avec une remontée immédiate dans l’élite.

Mieux encore, Lorient a su se stabiliser en Ligue 1, assurant son maintien tout en se positionnant dans la première moitié de tableau. Un bilan positif dans un contexte sportif exigeant.

Pourtant, le club avait tenté de conserver son entraîneur, comme l’avait expliqué le président Loïc Féry :

« ça fait maintenant quelques semaines que la proposition est sur la table (…) On a tous le souhait que l’équipe en place, Olivier et Yannick se réengagent avec le club. »

Un nouveau cycle en préparation

En coulisses, le club prépare déjà l’avenir. La restructuration en cours, marquée notamment par l’arrivée du groupe Black Knight Football Club comme actionnaire unique, annonce un nouveau projet.

Dans cette dynamique, Lorient devra rapidement trouver un nouvel entraîneur pour aborder la prochaine saison avec ambition.

Après deux saisons marquantes, Pantaloni et Cahuzac devraient donc tourner la page, laissant derrière eux un club relancé et stabilisé.