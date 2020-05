Furieux, Saint-Etienne et la LFP portent plainte

Saint-Etienne et la LFP ont décidé de porter plainte contre Mediapart suite à l’enquête sur l’état des finances des clubs de Ligue 1.

A la suite d’une enquête menée sur l’état financier des clubs de Ligue 1, Mediapart a laissé entendre que le prêt garanti par l’Etat de 224,5 millions d’euros accordé à la Ligue de Football Professionnel (qui va les redistribuer aux clubs pour compenser la perte des droits TV liée à l’arrêt des compétitions) était risqué, car certains clubs risquent de ne pas pouvoir rembourser. La conséquence serait donc subie par le contribuable français. Parmi les clubs supposés en grande difficulté figurerait l’AS Saint-Etienne (avec un déficit estimé à 50 millions d’euros).

Saint-Etienne dément être en difficultés financières

Les Verts ont aussitôt réagi et décidé de porter plainte pour défendre leur réputation. « L’AS Saint-Étienne dément catégoriquement les informations publiées par certains médias concernant sa situation financière qui reste maîtrisée malgré la crise, ce que nos experts comptables peuvent d’ailleurs démontrer. Ces fausses informations portent gravement préjudice au club qui entend déposer plainte pour protéger ses intérêts », s’est agacée l’ASSE par le biais d’un communiqué.

La LFP se défend et porte plainte

Les allégations de Mediapart ont également été balayées par la LFP qui dément « fermement l’ensemble des contre-vérités relatives au PGE (le prêt garanti par l’Etat) contenues dans cet article ». La Ligue se défend contre tout risque de ne pouvoir honorer les mensualités du prêt, évoquant « un plan de remboursement sur 4 ans par prélèvement à la source sur les 5,3 milliards d’euros de revenus audiovisuels déjà conclus et à encaisser sur le cycle 2020/2024. »

« Les remboursements ne représentant pas plus de 5% des revenus globaux de la LFP et ne mettant en aucune hypothèse les contribuables français à contribution », a plaidé l’instance française qui déplore également la publication dans L’Equipe d’échanges tenus mercredi lors de son Assemblée générale. En conséquence des articles de ces deux medias, « la LFP dépose ce jour deux plaintes contre X auprès du Procureur de la République de Paris afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles des échanges et documents confidentiels ont été divulgués sans autorisation ».

