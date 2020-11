Barça : Griezmann loin du compte, Koeman a un gros problème à régler

Auteur d’un but contre Alavés (1-1), l’attaquant Antoine Griezmann a évité le pire au FC Barcelone. Mais l’entraîneur Ronald Koeman a une bonne raison de s’inquiéter…

Depuis le début de la saison, Griezmann n’a pas réussi à être décisif souvent pour le compte des Blaugrana. Face à Alavés, le champion du monde français a égalisé à la 63e minute de jeu. Sans ce but, le Barça serait reparti du Stade de Mendizorroza avec 0 point dans son escarcelle. Après le match, Antoine Griezmann s’est exprimé au micro de Barça TV. « Je sais que l’équipe a besoin de mes buts. »

« J’ai raté des occasions importantes dans certains matches et j’ai travaillé là-dessus, car je ne suis pas un joueur qui a l’habitude de beaucoup rater. Il faut aussi travailler le mental et j’espère pouvoir marquer plus de buts », a-t-il commenté. A vrai dire, « AG7 » n’a pas brillé contre Alavés. Trop peu de ballons touchés, passes ratées, occasions manquées… Globalement, son impact dans le jeu du FC Barcelone n’a pas été suffisant au même titre d’ailleurs que la plupart de ses partenaires.

Koeman n’a pas encensé Griezmann…

Interrogé à son tour, l’entraîneur Ronald Koeman a reconnu que son équipe était sur courant alternatif face à Alavés. « Cela a été un match compliqué, ils ont très bien fermé les espaces. Malgré une première période très faible, on a quand même eu trois ou quatre occasions très nettes. La deuxième période a été meilleure, on a encore eu de nombreuses occasions de marquer. » Du coup, le Néerlandais avait un sentiment mitigé à propos de la prestation de sa formation.

Pour lui, le gros problème du FC Barcelone se situe au niveau « du rendement ». L’ancien sélectionneur batave a indiqué que dans ce domaine, les Blaugrana n’ont « pas été bons ». En clair, Koeman a reproché à ses troupes d’être trop peu efficaces devant le but adverse. « C’est le rendement qui est critiquable. Le jeu, lui, a été très acceptable selon moi. Je serais plus préoccupé si on n’avait pas eu d’occasions, mais là, c’est juste qu’il faut plus de réalisme face au but. Ce n’est pas possible de rater autant… », a-t-il déploré franchement.

Images de IconSport