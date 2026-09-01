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Harvey Elliott rejoint Valence en prêt depuis Liverpool pour renforcer le milieu offensifEspagne

Harvey Elliott rejoint Valence en prêt depuis Liverpool pour renforcer le milieu offensif

mardi 1 septembre 2026 - 14:48

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Harvey Elliott a officiellement débarqué à Valence ce lundi soir, atterrissant à l’aéroport de Manises afin de finaliser son arrivée au club de Mestalla. Le milieu offensif anglais vient en prêt du Liverpool FC, après avoir passé la saison précédente à l’Aston Villa.

Le joueur, qui doit encore passer sa visite médicale ce mardi, signera ensuite son contrat avec Valence. Cette opération ne prévoit pas d’option d’achat pour le club espagnol.

À son arrivée, Elliott a exprimé sa gratitude et son enthousiasme à rejoindre un club qu’il qualifie « d’incroyable ». Il a également affiché son ambition : « J’espère pouvoir ramener Valence en compétitions européennes. »

Interrogé sur sa position préférée sur le terrain, il a reconnu se sentir plus efficace dans un rôle de numéro 10, tout en ajoutant qu’il jouera où l’entraîneur le souhaitera.

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