Barça : Suarez lance un appel et fixe un objectif

Comme Lionel Messi, l’attaquant du Barça, Luis Suarez appelle ses coéquipiers à se remettre en question rapidement.

« Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace », avait lâché Lionel Messi très remonté jeudi soir, après la défaite face à Osasuna synonyme de sacre pour le Real Madrid. Luis Suarez lui emboîte le pas ce samedi.

Suarez appelle à l’autocritique avant le retour de la Ligue des Champions

L’Uruguayen se montre moins virulent mais un point commun avec le sextuple Ballon d’Or : pas question de rejeter la faute sur l’extérieur, comme par exemple l’arbitrage, cible privilégiée ces derniers jours. « Aujourd’hui, nous devons faire face à un moment difficile. Il est temps de faire face à la réalité. Lorsqu’elle n’est pas à la hauteur de ce que nous souhaitons, la meilleure chose à faire est une autocritique », a suggéré l’attaquant du Barça.

« D’abord, il faut jouer le dernier match de championnat pour le prestige et la fierté de porter ce maillot qui mérite tant de respect. Ensuite, il faut se reposer, déconnecter et se préparer pour la Ligue des champions, se battre ensemble jusqu’à la fin. Et donner du bonheur à nos supporters qui le méritent tant », s’est projeté Luis Suarez sur Instagram. A noter, l’avenir de l’entraîneur Quique Setién est incertain. Certains membres du Barça aimeraient le voir partir avant même le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Naples.

Images de IconSport