Hjulmand dans le viseur de Manchester United : Amorim veut retrouver son ancien capitaine

En quête d’un renfort solide au milieu de terrain, Manchester United pourrait se tourner vers une vieille connaissance de Ruben Amorim. L’entraîneur portugais envisagerait de recruter Morten Hjulmand, capitaine du Sporting Portugal, pour remplacer Casemiro, dont le départ à la fin de la saison semble acté.

Manchester United a relancé ses manœuvres sur le marché des milieux de terrain. Le club anglais cherche activement une solution à long terme pour rééquilibrer son entrejeu, affaibli par la baisse de forme et la probable sortie de Casemiro l’été prochain. Si plusieurs pistes avaient été explorées depuis le dernier mercato, dont celles de Carlos Baleba ou Adam Wharton, les Red Devils songeraient désormais à une option plus abordable et surtout plus familière : Morten Hjulmand.

Le milieu danois, aujourd’hui capitaine du Sporting Portugal, a déjà travaillé sous les ordres de Ruben Amorim. Ce dernier l’avait recruté en 2023 en provenance de Lecce et l’avait installé comme pièce maîtresse du système lisboète. Ensemble, les deux hommes ont mené le Sporting au titre national, une réussite qui a laissé une forte empreinte sur Amorim. Selon le journaliste Pete O’Rourke de Football Insider, l’entraîneur de Manchester United aurait soumis le nom de Hjulmand à sa direction comme priorité pour 2026.

À Old Trafford, les dossiers s’enchaînent sans succès depuis plusieurs mois. Elliot Anderson reste bloqué à Nottingham Forest, tandis que Carlos Baleba, observé par les scouts mancuniens, pourrait finalement rejoindre Liverpool. Quant à Adam Wharton, la pépite de Crystal Palace, son prix estimé à 150 millions de livres sterling par son club refroidit les ardeurs des prétendants. Face à ces impasses, Hjulmand apparaît comme une piste crédible et économiquement réaliste.

Le Danois, sous contrat jusqu’en 2028 avec le Sporting, dispose d’une clause libératoire de 70 millions de livres sterling. Mais Manchester United espère négocier un transfert inférieur à ce montant. Pete O’Rourke précise :

« United pense pouvoir l’obtenir pour moins que sa clause, en profitant du lien personnel entre Amorim et Hjulmand. Le joueur, de son côté, pourrait être séduit par l’idée de retrouver son ancien coach et de découvrir la Premier League. »

Hjulmand coche plusieurs cases du profil recherché par Amorim : leadership, discipline tactique et expérience européenne. En Ligue des champions, il s’est imposé comme un récupérateur complet, capable d’orienter le jeu et de stabiliser le bloc équipe. Une qualité que Manchester United recherche désespérément depuis le déclin de Casemiro et les performances irrégulières de Sofyan Amrabat.

Ruben Amorim, lui, verrait dans cette possible arrivée un atout majeur pour consolider son projet à long terme. Soutenu récemment par Sir Jim Ratcliffe, qui lui a garanti du temps pour bâtir son effectif, le Portugais pourrait bien reconstruire United autour de visages familiers et d’un style plus structuré.

Si rien n’est encore signé, les signaux convergent : Morten Hjulmand fait bel et bien partie des cibles prioritaires de Manchester United pour 2026. Et cette fois, le club anglais pourrait bien tenir la recrue idéale pour relancer son milieu et son projet sportif.