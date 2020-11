Joueur du Siècle : deux joueurs du PSG et deux Français nommés

28 joueurs sont en course pour remporter le trophée honorifique de Joueur du Siècle. Parmi eux figure notamment Kylian Mbappé.

La cérémonie des Globe Soccer Awards programmée le 27 décembre aux Amirats arabes unis sera l’occasion de décerner le trophée de Joueur du Siècle ! Pour cela, l’Association européenne des clubs (ECA) et l’Association européenne des agents (EFAA) ont dévoilé lundi soir une liste de 28 joueurs retenus pour remporter ce prix honorifique. Si Pelé est globalement considéré comme le joueur du XXe Siècle (mis à part peut-être en Argentine…), qui sera celui du XXIe ?

Mbappé nommé ! Neymar et Zidane aussi

Il serait en réalité présomptueux de répondre définitivement à cette question dès à présent étant donné qu’il reste encore 80 ans à parcourir, mais admettons… Parmi les 28, on retrouve deux joueurs français : Zinedine Zidane et… Kylian Mbappé ! Malgré ses 21 ans et tout le chemin qui lui reste à accomplir, le prodige tricolore a certes déjà marqué l’histoire lors du Mondial 2018. Il lui sera toutefois difficile d’être élu fin décembre, au vu des stars qui le concurrencent.

On pense bien entendu à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ou encore aux Espagnols Xavi et Andrés Iniesta. Mais aussi aux Ballons d’Or Ronaldinho, Luka Modrid, Luis Figo, Ronaldo (le Brésilien), Ricardo Kaka, Fabio Cannavaro, et autres légendes que sont David Beckham, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic… Faites votre choix.

Les 28 nommés pour le trophée de Joueur du siècle :

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.

Images de IconSport