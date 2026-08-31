Karim Benzema libre : quatre scénarios se dessinent pour la suite de sa carrière

À 38 ans, Karim Benzema se retrouve à un nouveau carrefour. Six mois seulement après avoir quitté Al-Ittihad pour Al-Hilal, le Ballon d’Or 2022 a résilié son contrat avec le club de Riyad. Libre de choisir sa prochaine destination, l’ancien Madrilène doit désormais décider de la direction qu’il souhaite donner aux dernières années de sa carrière.

L’aventure de Karim Benzema à Al-Hilal aura été particulièrement courte. Arrivé en février 2026 après deux saisons et demie à Al-Ittihad, l’attaquant français a trouvé dimanche un accord avec la formation de Riyad pour mettre un terme à son contrat, qui devait initialement courir jusqu’en juin 2027.

Selon L’Équipe, Al-Hilal a accepté de lui verser l’intégralité de l’année de salaire qu’il lui restait. Le club a parallèlement renforcé son attaque avec l’arrivée d’Ollie Watkins et travaille également sur le recrutement de Gabriel Martinelli.

Benzema quitte donc Al-Hilal après seulement seize apparitions. En Championnat, il avait pourtant conservé une efficacité intéressante avec neuf buts en treize matches sur la deuxième partie de la saison 2025-2026.

Fin de l’aventure saoudienne, découverte d’un nouveau club, retraite ou retour à l’OL : quelles hypothèses pour l’avenir de Karim Benzema ? Voir la publication

Quitter l’Arabie saoudite pour un dernier défi ?

La première possibilité serait de voir Karim Benzema quitter définitivement le Championnat saoudien. Désormais libre, le Français présente un avantage important pour un éventuel prétendant : aucun transfert ne doit être négocié avec Al-Hilal.

Un retour en Europe ou la découverte d’un nouveau championnat constitueraient alors des options pour celui qui a passé quatorze saisons au plus haut niveau européen entre Lyon et le Real Madrid.

La piste d’une poursuite en Arabie saoudite ne peut toutefois pas être totalement exclue. Même après son départ d’Al-Hilal, Benzema conserve des liens avec le projet saoudien. L’ancien international français doit notamment rester ambassadeur de la Saudi Pro League jusqu’en 2030.

La retraite représente forcément une autre hypothèse compte tenu de son âge. Mais rien n’indique pour l’instant que Benzema souhaite raccrocher les crampons. Au contraire, les informations entourant son départ d’Al-Hilal indiquent qu’il va prendre quelques jours pour étudier les possibilités qui s’offrent à lui.

Et si Benzema terminait finalement là où tout a commencé ?

Chaque fois que l’avenir de Karim Benzema devient incertain, un club revient inévitablement dans les discussions : l’Olympique Lyonnais. C’est à l’OL que l’attaquant a été formé, qu’il a découvert le football professionnel et qu’il a inscrit 66 buts avant son départ pour le Real Madrid en 2009.

Sportivement et symboliquement, boucler la boucle à Lyon aurait évidemment une résonance particulière. Mais les déclarations récentes du principal intéressé invitent à la prudence.

En décembre 2025, Benzema expliquait déjà qu’un retour comme joueur pouvait être délicat en raison de l’image laissée dans son club formateur. Quelques mois plus tard, en avril, son discours avait été encore plus clair lorsqu’il avait été interrogé sur cette possibilité.

« Je ne peux pas. Pourquoi pas travailler là-bas après, mais comme joueur non. »

Benzema avait alors ouvert la porte à un autre type de retour. Il avait notamment évoqué son envie de travailler auprès des jeunes et de leur transmettre sa vision du football.

Un retour immédiat sur la pelouse du Groupama Stadium apparaît donc aujourd’hui davantage comme un scénario sentimental que comme une piste concrète. Mais la situation du Ballon d’Or 2022 vient brutalement de changer : il est libre et n’a désormais plus aucun contrat de joueur à honorer.

La question de son avenir devrait ainsi accompagner les derniers jours du mercato. Retraite, nouvelle expérience, poursuite de l’aventure saoudienne ou improbable retour aux sources : Benzema dispose de plusieurs chemins. À 38 ans, celui qu’il choisira pourrait bien être le dernier grand virage de son immense carrière.