Rennes : Franck Haise perd patience avec Abdelhamid Aït-Boudlal

La victoire n’a pas suffi à calmer Franck Haise. Malgré le succès de Rennes contre Le Mans (3-2), dimanche 30 août, l’entraîneur breton s’est montré particulièrement sévère avec Abdelhamid Aït-Boudlal. Une erreur du jeune défenseur marocain sur le premier but manceau a provoqué une mise au point publique sans détour.

Rennes a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1, mais tout n’a pas plu à Franck Haise. Les Bretons ont encore affiché certaines fragilités défensives face au Mans, quelques jours après avoir concédé le nul contre le PSG (2-2).

Abdelhamid Aït-Boudlal s’est notamment retrouvé au centre des critiques. Titulaire dans la défense rennaise, le joueur de 20 ans a commis une erreur qui a permis au Mans de revenir dans la rencontre par l’intermédiaire de Louis Mafouta à la demi-heure de jeu.

« Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes » : Franck Haise dézingue Abdelhamid Aït-Boudlal Voir la publication

Haise prévient clairement Aït-Boudlal

Interrogé après la rencontre, Franck Haise n’a pas cherché à protéger publiquement son défenseur. Le technicien attend désormais que l’international marocain corrige rapidement certaines erreurs.

« Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes. »

Un avertissement particulièrement clair concernant la place d’Aït-Boudlal dans le onze rennais. Haise reconnaît les qualités de son joueur, mais estime que celles-ci ne peuvent pas compenser des erreurs coûteuses répétées.

« Il peut faire des choses bien, mais si tous les week-ends c’est un but… »

La remarque prend davantage de poids dans un effectif où la concurrence existe en défense. Haise indique ainsi que le statut de titulaire du Marocain n’est pas garanti et que ses choix dépendront aussi de sa capacité à gagner rapidement en régularité.

Une victoire qui ne masque pas les erreurs de Rennes

Le scénario face au Mans explique également l’agacement de l’entraîneur. Rennes s’est finalement imposé 3-2, mais a encore permis à son adversaire de revenir dans une rencontre qu’il semblait pouvoir maîtriser.

Il convient toutefois de ne pas attribuer toutes les difficultés défensives rennaises à Aït-Boudlal. Le penalty qui permet au Mans d’égaliser à 2-2 en seconde période est consécutif à une main de Przemysław Frankowski et non à une faute du Marocain.

La sortie de Franck Haise concerne donc principalement l’erreur ayant précédé le premier but manceau et, plus largement, les exigences qu’il impose à son jeune défenseur.

Arrivé à Rennes en provenance de l’Académie Mohammed VI en 2024, Aït-Boudlal reste considéré comme un joueur à fort potentiel. Son profil a d’ailleurs suscité de l’intérêt sur le marché des transferts, notamment en Angleterre, alors que Rennes a jusqu’ici souhaité le conserver.

À 20 ans, le Marocain se retrouve désormais face à un premier avertissement sérieux de son entraîneur. Haise ne remet pas publiquement en cause son potentiel, mais son message ne souffre d’aucune ambiguïté : pour conserver sa place, Aït-Boudlal va devoir apprendre vite.