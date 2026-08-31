Mercato : comment Lens a soufflé Jean-Clair Todibo à l’OM

Jean-Clair Todibo semblait se diriger vers Marseille. Il évoluera finalement sous les couleurs du RC Lens. À quelques heures de la fermeture du mercato, Jean-Louis Leca a profité des difficultés de l’OM pour attirer l’international français en Artois. Un prêt sans option d’achat qui ressemble à l’un des très gros coups de cette fin de marché.

Le RC Lens cherchait depuis plusieurs semaines un défenseur capable de prendre une place importante dans son arrière-garde. Le départ de Malang Sarr pour Neom, en Arabie saoudite, avait notamment laissé un vide à combler.

Plusieurs profils ont été étudiés. Les Sang et Or se sont notamment intéressés à El Chadaille Bitshiabu, mais les discussions avec le RB Leipzig n’ont pas permis de concrétiser cette piste.

Jean-Louis Leca et la cellule sportive lensoise ont alors trouvé une opportunité beaucoup plus inattendue : Jean-Clair Todibo.

Todibo à Lens plutôt qu’à l’OM, les coulisses d’un nouveau gros coup orchestré par Jean-Louis Leca Voir la publication

Todibo avait pourtant donné son accord à l’OM

Le retournement est d’autant plus spectaculaire que Marseille avait pris de l’avance sur ce dossier. Dès la mi-août, l’OM avait trouvé un accord de principe avec Todibo pour son retour en Ligue 1.

Le club phocéen discutait ensuite avec West Ham afin de construire un prêt comprenant notamment un partage de la rémunération du défenseur.

Mais Marseille n’était pas réellement en position de conclure. Les contraintes financières du club l’obligent à réduire sa masse salariale et à enregistrer des départs avant de pouvoir véritablement avancer sur plusieurs arrivées.

Les jours ont passé sans que l’OM puisse finaliser l’opération. Une situation dont Lens a parfaitement profité.

Les dirigeants artésiens ont accéléré leurs discussions avec West Ham et obtenu ce que Marseille recherchait : le prêt du Français.

L’opération porte sur une saison et ne comprend aucune option d’achat. À son terme, Todibo restera donc contractuellement lié à West Ham, avec qui son engagement court jusqu’en juin 2029.

Le défenseur a également joué un rôle important dans la réussite du dossier. Pour rejoindre Lens, il a accepté de consentir un effort financier significatif sur sa rémunération.

Jean-Louis Leca frappe encore un grand coup

Pour Lens, récupérer un international français de 26 ans dans ces conditions représente une opération particulièrement intéressante. Le club n’a pas à financer un transfert définitif et ajoute à son effectif un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1.

Todibo s’était notamment imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du Championnat lors de son passage à Nice avant de rejoindre West Ham.

Son aventure anglaise n’a pas connu la trajectoire espérée. Après avoir été initialement prêté par l’OGC Nice, il avait ensuite été acheté définitivement par West Ham pour 40 millions d’euros. La saison dernière, il n’a disputé que 25 rencontres pour environ 1 800 minutes de jeu.

Son retour en France doit donc lui permettre de retrouver du temps de jeu et un rôle majeur. Lens lui offre également un argument que Marseille ne pouvait pas mettre sur la table : la Ligue des champions.

Pour Jean-Louis Leca, ce recrutement confirme surtout une stratégie déjà observée sur plusieurs dossiers : attendre qu’une opportunité devienne accessible avant de frapper rapidement. Lens avait notamment réussi à relancer Malang Sarr après une période compliquée en Angleterre. Le club tente désormais un pari comparable avec un autre ancien défenseur de Nice.

À Marseille, l’épisode Todibo illustre au contraire les difficultés rencontrées durant ce mercato. L’OM avait convaincu le joueur mais n’avait pas la marge financière suffisante pour transformer cet accord en signature. Pendant que le club phocéen attendait des départs, Lens est passé à l’action.

Quelques semaines après avoir donné son accord de principe à Marseille, Jean-Clair Todibo va donc prendre une direction totalement différente. À 26 ans, l’ancien Niçois revient en Ligue 1 par Lens avec une mission claire : se relancer et devenir l’un des nouveaux patrons de la défense sang et or.